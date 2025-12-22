El próximo jueves 22 de enero de 2026, la capital del país se vestirá de gala para celebrar lo mejor de la actividad física nacional en los Premios Altius 2025.

El evento tendrá lugar en Bogotá, marcando la decimotercera edición de una ceremonia que, tras 14 años de historia, se ha consolidado como el espacio predilecto para exaltar el esfuerzo y los logros de los embajadores deportivos de Colombia.

La disputa por el galardón al Atleta del Año en la categoría olímpica cuenta con 19 figuras de alto nivel postuladas por sus respectivas federaciones.

Entre los nombres que destacan para subir al podio se encuentran el experimentado Miguel Ángel Rodríguez (squash), el clavadista Luis Felipe Uribe, la atleta Natalia Linares y el pesista Yeison López.

Por su parte, en el sector de deportes no incluidos en el programa olímpico, 14 atletas compiten por el reconocimiento, con figuras de la talla de la patinadora Gabriela Rueda y la arquera Alejandra Usquiano.

El relevo generacional también tendrá un protagonismo especial bajo la categoría de Promesa del Año.

En el ámbito olímpico, un nutrido grupo de 21 jóvenes talentos, entre ellos la ciclista Queen Villegas y el golfista Tomás Restrepo, buscan su primer Altius.

El deporte colombiano se alista para la gala de los Premios Altius 2025

Paralelamente, en la categoría no olímpica, diez deportistas han sido nominados, destacando nombres como Daniela Verswyvel en esquí náutico y Nicolle Mogollón en ajedrez, quienes representan el futuro del éxito deportivo nacional.

Más allá del rendimiento puramente competitivo, los Premios Altius integran diversas categorías que resaltan los valores integrales del deporte. Durante la velada se entregarán distinciones en áreas como Vida y Obra, Juego Limpio (con cuatro nominados) y el Premio Especial.

Asimismo, se reconocerá el compromiso social y organizativo a través de las categorías de Contribución al Medio Ambiente, que registra siete postulaciones, y el Certamen Deportivo del Año, donde compiten nueve eventos de gran impacto.

Esta edición adquiere un significado especial al cumplirse casi tres lustros desde su creación, reafirmando su resiliencia tras la interrupción sufrida en 2020 debido a la pandemia.

La ceremonia no solo busca premiar medallas, sino celebrar la identidad y el orgullo nacional que generan los atletas colombianos en cada escenario del mundo, reuniendo a la familia del deporte en una noche de reconocimiento y excelencia.

