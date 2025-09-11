Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Canal La Honda en Medellín avanza 60% con inversión de $7.000 millones. Protegerá 122 familias de inundaciones con 303 metros lineales y espacio público.

Medellín construye canal La Honda para prevenir inundaciones y proteger a 122 familias

La Alcaldía de Medellín acelera la construcción del canal de La Honda, una obra estratégica valorada en más de $7.000 millones que protegerá a 122 familias de los devastadores efectos de las inundaciones en la zona nororiental de la ciudad.

El proyecto, que actualmente registra un avance del 60%, representa una solución definitiva a décadas de riesgo para los habitantes de los barrios Manrique y Campo Valdés.

La ambiciosa construcción contempla 303 metros lineales de canal abierto que beneficiará directamente a 32 familias ubicadas en zonas de alto riesgo e indirectamente a otras 90 familias, además de múltiples establecimientos comerciales que operan en el área de influencia de la quebrada La Honda.

La Alcaldía destinó una inversión superior a los $7.000 millones no solo para la canalización, sino también para la adecuación integral de 3.000 metros cuadrados de espacio público en las áreas de retiro de la quebrada.

Lea también: ¡6 Partidos y un sueño: El DIM activa a sus hinchas con abono para la definición

Esta intervención incluye la creación de zonas verdes y la siembra de 90 árboles nativos que contribuirán al bienestar ambiental y la transformación urbanística del sector.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, confirmó que «en agosto de 2025 alcanzamos un avance físico del 60% de la obra, con la primera fase prácticamente culminada y la segunda en plena ejecución».

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La funcionaria enfatizó que este canal representa una respuesta concreta a una necesidad histórica de la comunidad y al cumplimiento de una orden judicial que integraba criterios técnicos, sociales y ambientales.

La magnitud de la obra se refleja en las cifras de construcción: más de 6.000 metros cúbicos de concreto, 400 toneladas de acero estructural y 11 muros de contención forman parte de la infraestructura diseñada para estabilizar definitivamente el cauce natural y reducir drásticamente los riesgos de desbordamientos.

Los estudios técnicos confirman que esta intervención disminuirá aproximadamente en un 90% la posibilidad de inundaciones en la zona, garantizando además una vida útil superior a 50 años para toda la infraestructura construida.

Esta durabilidad representa una inversión a largo plazo en la seguridad de las comunidades vulnerables.

El canal de La Honda se convierte en un referente de intervención urbana integral que combina la protección de vidas humanas con la mejora del espacio público y la recuperación ambiental de sectores degradados.

Más noticias de Medellín