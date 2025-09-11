¡6 Partidos y un sueño: El DIM activa a sus hinchas con abono para la definición

El DIM ha lanzado una nueva iniciativa para sus seguidores, ofreciendo un abono especial para los partidos restantes del semestre.

Bajo el lema «¡Subíte al bus del Poderoso!», el club busca llenar el estadio Atanasio Girardot y contar con el apoyo masivo de su hinchada en la recta final de la temporada.

Esta estrategia comercial no solo busca incrementar la asistencia, sino también fortalecer el vínculo entre el equipo y su afición en un momento clave.

El abono, que ya se encuentra disponible para su compra, incluye los cinco partidos de local que le quedan al DIM en la Liga BetPlay, además del encuentro de cuartos de final de la Copa BetPlay.

Los partidos de Liga son contra Junior, Santa Fe, Fortaleza, Atlético Bucaramanga y América de Cali, encuentros cruciales para las aspiraciones del equipo de asegurar un buen lugar en la tabla.

Este paquete de partidos promete emociones fuertes y es una oportunidad para los hinchas de vivir de cerca la definición del torneo.

Adicionalmente, está incluido el juego contra Santa Fe por los cuartos de final de la Copa BetPlay.

La venta de estos abonos se realiza de manera exclusiva a través de la aplicación oficial del club, DIM Plus, en la sección de «boletería».

El Equipo del Pueblo indicó que se han puesto a disposición 5,000 unidades, una cantidad limitada que subraya la exclusividad de la oferta.

Los aficionados interesados deberán actuar con rapidez, ya que la disponibilidad está sujeta a la venta total o a la fecha límite, que es una hora antes del partido contra Junior.

Con esta movida, el DIM no solo facilita el acceso a los partidos, sino que también incentiva a sus seguidores a ser parte activa del final de la temporada.

El rojo es segundo en la tabla de posiciones y se perfila como un candidato a disputar la final de la Liga BetPlay II-2025 en diciembre.

[] ¡Subíte al bus del Poderoso!

Comprá tu abono para los 5 partidos de Liga que faltan + los cuartos de final de la Copa Betplay.

Adquirilo por la app DIM Plus, sección “boletería”.

⚠️ 5.000 unidades disponibles.

⏳ Hasta una hora antes del partido vs Junior o agotar… pic.twitter.com/qs1T1N2Ofu — DIM (@DIM_Oficial) September 11, 2025

