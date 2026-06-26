Resumen: La Alcaldía de Medellín detectó 41 construcciones en proceso dentro de una zona con restricciones urbanísticas en Altos de Cataluña, comuna 9-Buenos Aires. Las edificaciones estarían levantándose sin las licencias exigidas y en terrenos destinados a espacio público y a la futura Circunvalar Oriental, además de ubicarse en un sector con riesgo de movimientos en masa por sus condiciones geológic

¡Construían donde no se podía! Medellín detectó 41 obras en zona restringida de Buenos Aires

Las autoridades de Medellín adelantan nuevas acciones de inspección en el oriente de la ciudad tras detectar decenas de construcciones que se desarrollan en un sector donde existen restricciones para el uso del suelo. La intervención hace parte de la estrategia de vigilancia urbanística con la que el Distrito busca frenar edificaciones que no cumplen con la normatividad vigente y proteger áreas destinadas a proyectos de interés colectivo.

Durante una visita técnica realizada en Altos de Cataluña, ubicado en la comuna 9-Buenos Aires, funcionarios de la Secretaría de Gestión y Control Territorial identificaron 41 construcciones que actualmente se encuentran en proceso de ejecución dentro de un área donde el desarrollo urbanístico presenta limitaciones.

Tras la inspección, los equipos técnicos elaboraron 41 informes por presuntas infracciones urbanísticas. Los documentos fueron remitidos a las autoridades competentes para que analicen cada caso y determinen si procede la imposición de las medidas contempladas por la ley.

Zona reservada para proyectos estratégicos

De acuerdo con la Administración Distrital, parte de los terrenos intervenidos se encuentran reservados para la creación de espacio público y para la futura construcción de la Circunvalar Oriental, una obra contemplada dentro de la planificación urbana de Medellín.

El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, explicó que estas áreas hacen parte de la planificación establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), por lo que no pueden ser ocupadas mediante edificaciones particulares.

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“Existen áreas que han sido reservadas para la construcción de infraestructura, la generación de espacio público, la protección ambiental y el desarrollo de proyectos estratégicos que beneficiarán a miles de ciudadanos en el futuro. Estas definiciones hacen parte de lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, el instrumento que orienta el desarrollo de la ciudad y establece las condiciones para el aprovechamiento adecuado del suelo. Respetar estas disposiciones permite garantizar un crecimiento equilibrado, proteger el interés colectivo y asegurar la disponibilidad de espacios para obras que mejoren la movilidad, la conectividad y la calidad de vida”, manifestó el funcionario.

Desde el Distrito recordaron que estos espacios fueron definidos para el desarrollo de proyectos públicos y para garantizar la conservación de áreas de interés colectivo, razón por la cual no es posible adelantar construcciones privadas en dichos predios.

También advierten por el riesgo del terreno

Además de las restricciones urbanísticas, la Administración señaló que el sector presenta condiciones que incrementan el riesgo de movimientos en masa. Entre los factores identificados se encuentran las características geológicas del terreno, las temporadas de lluvias y algunas intervenciones realizadas por la actividad humana, circunstancias que hacen inviable el desarrollo de nuevas edificaciones.

Por esta razón, la Alcaldía reiteró el llamado a quienes tengan previsto adquirir un lote o iniciar procesos constructivos para que, antes de realizar cualquier inversión, verifiquen la situación jurídica, urbanística y ambiental del predio, así como la existencia de las licencias exigidas por la normativa.

Las autoridades aseguraron que las labores de inspección, vigilancia y control continuarán en distintos sectores de Medellín con el propósito de prevenir ocupaciones irregulares, proteger las zonas destinadas a proyectos estratégicos y promover un crecimiento urbano acorde con la planificación establecida para la ciudad.