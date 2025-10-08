Medellín inicia foros ciudadanos para crear la Política Pública de Bienestar Animal

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Medellín inicia la construcción participativa de su Política Pública de Protección y Bienestar Animal con más de 20 talleres en comunas y corregimientos. La política busca prevenir el maltrato y abandono de fauna doméstica y silvestre.

La Alcaldía de Medellín inició la fase de participación ciudadana para la construcción de su Política Pública de Protección y Bienestar Animal.

Esta hoja de ruta tiene como objetivo consolidar a la ciudad como un territorio empático y respetuoso, garantizando el cuidado integral de la fauna doméstica y silvestre.

La iniciativa busca definir las acciones, programas y recursos institucionales para prevenir el abandono, el maltrato y el tráfico ilegal de fauna silvestre, promoviendo la corresponsabilidad de todos los sectores.

Para garantizar que la política sea incluyente, la Alcaldía realizará más de 20 talleres en todas las comunas y corregimientos de la ciudad.

Estos espacios permitirán a la comunidad, organizaciones animalistas, la academia y entidades ambientales compartir sus experiencias, preocupaciones y propuestas sobre el bienestar animal.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruíz, destacó la importancia de la participación: “Queremos escuchar a la gente, a quienes rescatan, cuidan y conviven con los animales todos los días. Con su voz, construiremos un instrumento sólido que oriente nuestras acciones por el respeto, la vida y la conservación de la fauna silvestre”.

Quienes no puedan asistir a los talleres presenciales también podrán aportar sus ideas a través de un formulario digital habilitado por la alcaldía.

