John Alexander Legarda Mesa, de 28 años, fue reportado como desaparecido el 30 de septiembre de 2025 en el barrio Popular Dos, en Medellín, Antioquia.

Como señas particulares, John Alexander tiene varios tatuajes visibles: en el antebrazo izquierdo la palabra “Alexander”, detrás de la oreja derecha una cruz, y en el lado izquierdo del cuello una corona. El día de su desaparición vestía un jean azul claro, camisa blanca, chompa roja, gorra blanca y tenis Nike en colores negro y blanco.

Físicamente, tiene contextura mediana, piel trigueña, cabello liso y negro, rostro alargado y nariz recta. Sus ojos son grandes y de color café, con boca y labios medianos.

