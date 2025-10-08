JOHN ALEXANDER LEGARDA MESA

John Alexander Legarda Mesa, de 28 años, fue reportado como desaparecido el 30 de septiembre de 2025 en el barrio Popular Dos, en Medellín, Antioquia.

Como señas particulares, John Alexander tiene varios tatuajes visibles: en el antebrazo izquierdo la palabra “Alexander”, detrás de la oreja derecha una cruz, y en el lado izquierdo del cuello una corona. El día de su desaparición vestía un jean azul claro, camisa blanca, chompa roja, gorra blanca y tenis Nike en colores negro y blanco.

Físicamente, tiene contextura mediana, piel trigueña, cabello liso y negro, rostro alargado y nariz recta. Sus ojos son grandes y de color café, con boca y labios medianos.

1 VOLANTE JOHN ALEXANDER LEGARDA MESA scaled

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Fico Gutiérrez habla sobre las más recientes conclusiones de seguridad en la ciudad