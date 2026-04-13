Resumen: El origen de esta fecha no viene de una novela de ficción, sino del libro de los Guinness Récords. Se celebra en conmemoración al beso más largo de la historia

¡A repartir amor y a quemar calorías! Hoy 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso: Conoce sus beneficios

Minuto30.com .- Este lunes 13 de abril las excusas sobran para demostrar afecto, pues a nivel mundial se celebra el Día Internacional del Beso. Más allá del romanticismo, esta efeméride esconde una historia de pura resistencia física y destaca los múltiples beneficios que tiene esta práctica para la salud.

¿Por qué se celebra el 13 de abril?

El origen de esta fecha no viene de una novela de ficción, sino del libro de los Guinness Récords. Se celebra en conmemoración al beso más largo de la historia, protagonizado por la pareja tailandesa conformada por Ekkachai y Laksana Tiranarat.

Durante un certamen del Día de San Valentín en Tailandia, esta pareja logró mantener sus labios unidos por la asombrosa cifra de 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, rompiendo su propio récord anterior (que era de 46 horas). Durante la prueba, los participantes no podían sentarse, descansar ni dormir; incluso debían ir al baño juntos sin separar los labios. ¡Toda una maratón!

Los sorprendentes beneficios de besar

Además de fortalecer los vínculos afectivos y conectar con la pareja, la ciencia ha demostrado que un buen beso tiene efectos directos en el bienestar físico y emocional:

Quema calorías: Un beso apasionado pone a trabajar el metabolismo y puede ayudarte a quemar entre 2 y 26 calorías por minuto.

Antidepresivo natural: Al besar, el cerebro libera un cóctel de hormonas (endorfinas, oxitocina, dopamina y serotonina) responsables de la felicidad, reduciendo drásticamente los niveles de cortisol (la hormona del estrés).

Gimnasia facial: Un beso intenso pone en movimiento hasta 34 músculos faciales y 112 músculos posturales, lo que ayuda a tonificar el rostro y prevenir la aparición temprana de arrugas.

Salud cardiovascular: Aumenta el ritmo cardíaco de forma saludable, lo que dilata los vasos sanguíneos y ayuda a disminuir la presión arterial.