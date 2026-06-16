Cayó en Envigado alias ‘El Francés’, señalado capo del narcotráfico internacional buscado por Interpol

Resumen: Autoridades capturaron en Envigado a alias ‘El Francés’, ciudadano requerido por Francia y señalado de liderar una red internacional de narcotráfico entre América Latina y Europa.

Las autoridades capturaron en Envigado a alias ‘El Francés’, un ciudadano requerido por las autoridades de Francia y considerado un objetivo de alto valor para Interpol por su presunta participación en una red internacional de narcotráfico.

La información fue confirmada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que el extranjero utilizaba Medellín y el Valle de Aburrá como lugar de residencia mientras, presuntamente, desarrollaba actividades relacionadas con el envío de cocaína desde América Latina hacia Europa.

Según las investigaciones, alias ‘El Francés’, identificado como Soner Nusret Aka, sería señalado de liderar una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

Las autoridades indicaron que la estructura utilizaba diferentes modalidades para ocultar los estupefacientes, incluyendo cargamentos de quinua destinados al mercado europeo.

De acuerdo con el mandatario, el capturado se presentaba como empresario y comerciante en el sector del Parque Lleras, una zona que, según ha reiterado la alcaldía, ha sido utilizada por redes de crimen organizado transnacional para ocultar actividades ilícitas.

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La captura fue posible gracias a un trabajo articulado entre la DIJIN de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales de Francia. Tras el operativo, el ciudadano extranjero fue retenido en Envigado para adelantar los procedimientos judiciales relacionados con su extradición.

Federico Gutiérrez destacó que este resultado hace parte de las estrategias para combatir estructuras criminales internacionales que intentan operar desde Medellín y el Valle de Aburrá.

Con la detención de alias ‘El Francés’, las autoridades buscan afectar una red señalada de movilizar cargamentos de cocaína hacia el continente europeo y reforzar los controles contra organizaciones transnacionales vinculadas al narcotráfico.