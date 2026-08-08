Resumen: Este homenaje a los "héroes de aire, mar y tierra" se enmarca en un contexto donde autoridades locales y departamentales han hecho constantes llamados a rodear y respaldar a las instituciones de seguridad del Estado.

¡Pilas con los trancones! Conozca los cierres viales en Medellín hoy por el Desfile de Héroes de la Patria

Minuto30.com .- Si tiene planeado salir de casa este sábado, prepárese con anticipación. Las calles de la capital antioqueña se vestirán de tricolor y rugirán los motores para darle paso al gran Desfile de Héroes de la Patria, un evento que generará cierres viales temporales en varios de los corredores más importantes de la ciudad.

Esta caravana, que se suma a la agenda de ciudad y al reciente ambiente de respaldo institucional a la Fuerza Pública, estará integrada por decenas de motocicletas, autos antiguos, los tradicionales jeeps y vehículos de colección, ofreciendo un espectáculo visual para las familias antioqueñas.

Ruta del desfile y vías con cierres temporales

La Secretaría de Movilidad ha dispuesto un operativo especial para acompañar el recorrido, que abarca cerca de 19 kilómetros a lo largo de la ciudad.

El evento tiene programada su hora de salida a las 11:30 a.m. desde el sector del Museo del Agua (inmediaciones del edificio EPM), punto que también servirá como lugar de llegada y finalización de la caravana.

Para que no lo tome por sorpresa, tenga en cuenta que la movilización avanzará por las siguientes vías principales, las cuales presentarán cierres escalonados a medida que pase el desfile:

Calle 42 (sector céntrico y EPM).

Avenida San Juan (Calle 44).

Carrera 65 (hacia el sur).

Avenida 80 (recorrido occidente – sur).

Calle 12 Sur (conexión hacia El Poblado).

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Avenida El Poblado (Carrera 43A).

Avenida 33 y su empalme con la Calle 30.

Un sentido homenaje a la Fuerza Pública

Más allá de la exhibición de vehículos clásicos y de motor, el evento tiene un profundo significado de respaldo ciudadano. La organización ha destacado que el desfile reunirá a cientos de participantes con el único propósito de exaltar y agradecer la incansable labor de los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Este homenaje a los «héroes de aire, mar y tierra» se enmarca en un contexto donde autoridades locales y departamentales han hecho constantes llamados a rodear y respaldar a las instituciones de seguridad del Estado.

Recomendaciones de movilidad

Debido a la longitud del recorrido, cercano a los 19 km, y a que impacta arterias vitales de conexión entre el centro, el occidente y el sur de la ciudad, las autoridades de tránsito emiten las siguientes recomendaciones:

Planear con anticipación: Si debe movilizarse al mediodía o durante las primeras horas de la tarde, salga con tiempo extra.

Tomar vías alternas: Utilizar corredores como la Avenida Regional, la Autopista Sur, la Avenida Oriental o Las Palmas, dependiendo de su destino, para evitar los cruces con la caravana.

Usar transporte público: El Metro de Medellín y el sistema Metroplús operarán con normalidad y son la mejor opción para evitar la congestión vehicular.

Cierres viales, 8 de agosto