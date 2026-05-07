Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Julián Bedoya sin título! Consejo de Estado mantiene suspensión de su grado de abogado

    ¡Nuevo golpe judicial! Le niegan la súplica al exsenador Julián Bedoya y su diploma de la U. de Medellín seguirá suspendido. Entérate de todo aquí

    Publicado por: SoloDuque

    Fiscalía llama a juicio al exsenador Julián Bedoya por presunta falsedad en su título de abogado
    Foto tomada de internet
    ¡Julián Bedoya sin título! Consejo de Estado mantiene suspensión de su grado de abogado

    Resumen: ¡Nuevo golpe judicial! Le niegan la súplica al exsenador Julián Bedoya y su diploma de la U. de Medellín seguirá suspendido. Entérate de todo aquí

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó el auto que decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acta de grado y el diploma de abogado que la Universidad de Medellín le otorgó al excongresista Julián Bedoya Pulgarín. Lo hizo al negar el recurso de súplica que formuló el exsenador.

    La decisión inicial de suspensión de los efectos de los actos demandados obedeció a la evidencia de irregularidades en el proceso de graduación de Bedoya que demostraban la violación al reglamento de la universidad.

    Lea también: ¡Medellín se blinda contra las lluvias! Tres obras clave en quebradas críticas ya superan el 60 % de avance

    Esto, debido a que el análisis de la solicitud cautelar y las pruebas del expediente demostraron que el estudiante se reincorporó luego de varios años de interrupción del proceso académico, sin que se advirtiera la existencia de autorización previa por parte de la facultad de derecho.

    Contradicciones e inconsistencias

    Además, se consideró que existieron contradicciones e inconsistencias en la evaluación de algunos exámenes preparatorios. En la providencia que decidió el recurso de súplica se advirtió que el excongresista sí ejerció sus derechos de defensa y contradicción respecto de los elementos normativos y probatorios que soportaron la petición de cautela, incluidos los alegados por la universidad en la reforma de la demanda, comoquiera que se pronunció frente a dicho escrito.

    De ahí que no se hubiese desconocido el debido proceso en cuanto a las pruebas presentadas con posterioridad al traslado. Para la Sala de la Sección Primera de la Corporación, las conclusiones expresadas en la providencia que observó las irregularidades en el trámite universitario, con la consecuente suspensión provisional de los efectos de los actos demandados, contaban con el respaldo legal y jurisprudencial que se exige en ese momento del proceso judicial.

    Con ello precisó que la comprobación minuciosa y exhaustiva de los cargos de nulidad de la demanda es necesaria cuando se profiere pronunciamiento de fondo en la sentencia definitiva.

    Julián Bedoya presentó un Recurso de Súplica ante Consejo de Estado

    Lea acá el Recurso de Súplica del excongresista Julián Bedoya

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.