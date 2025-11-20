Resumen: El Consejo de Estado declaró nula la designación de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional y señaló que el CSU actuó sin competencia al modificar una elección ya finalizada en marzo de 2024.

Consejo de Estado tumba nombramiento de Leopoldo Múnera: la Universidad Nacional vuelve a quedar en el limbo

El Consejo de Estado declaró este jueves 20 de noviembre la nulidad del nombramiento de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional de Colombia, una decisión que reabre la polémica que por casi dos años ha rodeado la elección del directivo de la institución pública.

El alto tribunal informó que la Sección Quinta anuló la Resolución 068 del 6 de junio de 2024, con la que el Consejo Superior Universitario (CSU) había designado a Múnera para el periodo 2024–2027.

El fallo, cuya sentencia completa aún no ha sido publicada, sostiene que el proceso de elección de rector de la Nacional finalizó el 21 de marzo de 2024, fecha en la que fue designado José Ismael Peña.

Según el Consejo de Estado, el CSU aplicó de manera incorrecta el artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo, norma que permite corregir irregularidades solo antes de firmar el acto administrativo definitivo. Para la Sala, el 21 de marzo ya existía un nombramiento en firme, razón por la cual el CSU actuó sin competencia al anularlo y elegir posteriormente a Múnera. Esa actuación, según el tribunal, desconoció la presunción de legalidad de los actos administrativos.

El fallo se suma a una decisión previa, del 4 de septiembre, cuando el mismo Consejo dejó en firme la elección de Peña, aunque aclaró que esa determinación no implicaba su regreso automático al cargo.

Mientras tanto, desde la Universidad Nacional y sus distintos estamentos se han multiplicado los llamados a la calma, a la institucionalidad y al respeto por las decisiones judiciales, en medio de un clima académico tensionado.

