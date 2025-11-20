Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Consejo de Estado tumba nombramiento de Leopoldo Múnera: la Universidad Nacional vuelve a quedar en el limbo

    El Consejo de Estado declaró nula la designación de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Consejo de Estado tumba nombramiento de Leopoldo Múnera: la Universidad Nacional vuelve a quedar en el limbo
    Foto sacada de redes sociales.
    Consejo de Estado tumba nombramiento de Leopoldo Múnera: la Universidad Nacional vuelve a quedar en el limbo

    Resumen: El Consejo de Estado declaró nula la designación de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional y señaló que el CSU actuó sin competencia al modificar una elección ya finalizada en marzo de 2024.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Consejo de Estado declaró este jueves 20 de noviembre la nulidad del nombramiento de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional de Colombia, una decisión que reabre la polémica que por casi dos años ha rodeado la elección del directivo de la institución pública.

    El alto tribunal informó que la Sección Quinta anuló la Resolución 068 del 6 de junio de 2024, con la que el Consejo Superior Universitario (CSU) había designado a Múnera para el periodo 2024–2027.

    El fallo, cuya sentencia completa aún no ha sido publicada, sostiene que el proceso de elección de rector de la Nacional finalizó el 21 de marzo de 2024, fecha en la que fue designado José Ismael Peña.

    Según el Consejo de Estado, el CSU aplicó de manera incorrecta el artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo, norma que permite corregir irregularidades solo antes de firmar el acto administrativo definitivo. Para la Sala, el 21 de marzo ya existía un nombramiento en firme, razón por la cual el CSU actuó sin competencia al anularlo y elegir posteriormente a Múnera. Esa actuación, según el tribunal, desconoció la presunción de legalidad de los actos administrativos.

    Lea también: Los adultos mayores dan ejemplo en Bello: 45 terminaron la primaria y ahora van por el bachillerato

    El fallo se suma a una decisión previa, del 4 de septiembre, cuando el mismo Consejo dejó en firme la elección de Peña, aunque aclaró que esa determinación no implicaba su regreso automático al cargo.

    Mientras tanto, desde la Universidad Nacional y sus distintos estamentos se han multiplicado los llamados a la calma, a la institucionalidad y al respeto por las decisiones judiciales, en medio de un clima académico tensionado.

    Más noticias de Colombia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Federico Gutiérrez hace anuncios sobre las fotomultas en la ciudad

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.