Resumen: 45 adultos mayores se graduaron de primaria en Bello gracias al programa Bello Mayor Educación, una iniciativa que impulsa inclusión, bienestar y nuevas oportunidades de formación.

Los adultos mayores dan ejemplo en Bello: 45 terminaron la primaria y ahora van por el bachillerato

Un grupo de 45 adultos mayores logró culminar sus estudios de básica primaria gracias al programa Bello Mayor Educación, una iniciativa de la Alcaldía de Bello que busca cerrar brechas históricas de acceso al conocimiento y devolverles a estas personas la oportunidad de retomar un proyecto de vida que quedó pendiente por motivos culturales, económicos o familiares.

La estrategia, diseñada de manera articulada entre las secretarías del Adulto Mayor y de Educación, no solo fortaleció competencias académicas, sino que se convirtió en un espacio de integración, bienestar emocional y construcción comunitaria.

La alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, destacó el logro como un avance significativo en inclusión educativa.

“Este programa es una nueva oportunidad para que las personas mayores cumplan sus sueños. A través de la motivación y del trabajo articulado con las instituciones educativas hemos creado un espacio lleno de conocimiento, con metodologías acordes a la edad de cada estudiante. Aquí encontramos historias de vida maravillosas que nos llenan el corazón de orgullo”, afirmó la mandataria.

El programa Bello Mayor Educación se desarrolló en las instituciones Marco Fidel Suárez, Josefa Campos y Hernán Villa Baena, beneficiando a adultos mayores de distintos sectores de la ciudad.

Durante el año 2024, cerca de 100 personas de esta población culminaron la primaria y actualmente avanzan en su proceso hacia el bachillerato.

Las proyecciones para 2025 son alentadoras: se espera que la mayoría finalice el ciclo académico y, si así lo desean, continúen estudios técnicos o de educación superior.

