Cierres viales por la Maratón Medellín impactarán la movilidad este domingo

Resumen: La Maratón Medellín 2025 traerá cierres viales por la Maratón Medellín este domingo. Conozca las vías cerradas, horarios y recomendaciones de la Secretaría de Movilidad.

La Maratón Medellín se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre, por tanto, el evento deportivo requerirá la implementación de importantes cierres viales en varios sectores de la ciudad.

Las autoridades de tránsito han hecho un llamado a la ciudadanía para que se anticipe a los cambios y planifique sus recorridos con tiempo.

Los cierres viales principales se han dispuesto de la siguiente manera: desde el jueves 4 de septiembre a las 6:00 a.m. y hasta el domingo 7 a las 10:00 p.m., habrá un cierre total de la carrera 62 (entre calles 41 y 43) y de la carrera 58 (entre calles 42 y 43) para el montaje y desmontaje del evento.

El domingo, las vías aledañas al recorrido de las categorías 10K, 21K y 42K estarán cerradas desde las 4:00 a.m. y hasta el mediodía.

Además de los corredores principales, habrá afectaciones en el transporte público, así como en el ingreso a puntos clave como el Teatro Metropolitano y Plaza Mayor.

La ciclovía de la avenida El Poblado también será suspendida durante la jornada. Un total de 93 agentes de tránsito estarán acompañando a los participantes y regulando la movilidad.

La Secretaría de Movilidad invita a todos los conductores a estar atentos a las indicaciones de los agentes, respetar la señalización y consultar en tiempo real el estado de las vías a través de las redes sociales oficiales, como @sttmed.

Los cierres viales por la Maratón Medellín son necesarios para garantizar la seguridad de miles de atletas que participarán en esta tradicional competencia.

