Resumen: Un nuevo caso de sicariato en Bogotá dejó una víctima mortal en la localidad de Barrios Unidos. Dos hombres en moto asesinaron a un policía retirado de 67 años.

Asesinaron a bala a policía retirado en el barrio La Ponderosa, Bogotá

En la madrugada del pasado miércoles, 3 de septiembre, un nuevo caso de sicariato en Bogotá se registró en el barrio La Ponderosa, en la localidad de Barrios Unidos. La víctima, identificada como Daniel Emilio, un policía retirado de 67 años, fue atacado a disparos por dos hombres en motocicleta.

Los hechos ocurrieron cuando el hombre salía de su casa y se disponía a abordar su vehículo. Los atacantes, que se movilizaban en una motocicleta, dispararon en al menos seis ocasiones desde ambos costados del carro.

Gravemente herido, el hombre fue trasladado de inmediato a un centro asistencial por vecinos y autoridades, pero murió minutos después a pesar del esfuerzo del personal médico.

Tras el crimen, los delincuentes huyeron sin dejar rastro, dejando solo los cartuchos percutidos en la escena. Ante esta situación, las autoridades de la Policía Metropolitana de Bogotá iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos.

Actualmente, se encuentran revisando cámaras de seguridad del sector, recopilando testimonios y buscando otras pistas que permitan identificar y capturar a los responsables de este nuevo caso de sicariato en Bogotá.

