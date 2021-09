En la alfombra roja, Conor McGregor armó pelea con el novio de Megan Fox

El luchador de la UFC Conor McGregor volvió a ser protagonista de un escándalo, el deportista tuvo un encontrón con Machine Gun Kelly, el novio de Megan Fox. Ambos hombres se toparon en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards.

Durante el evento donde se entregan los premios a las figuras más destacadas de la música. El luchador irlandés Conor McGregor discutió con el rapero Machine Gun Kelly y casi se van a los puños si no fuera por la intervención de los miembros de seguridad.

De acuerdo a algunos presentes, la confusa escena comenzó cuando el peleador de la UFC se acercó al cantante en la alfombra roja. El artista estaba con su novia, la estrella Megan Fox, posando para la prensa cuando habría querido sacarse una foto pero se la negaron.

Aunque se desconoce el origen del conflicto, TMZ asegura que McGregor reaccionó ofuscado luego de que le pidiera una foto a Machine Gun Kelly y este se la negara.

En las imágenes y videos difundidos en redes sociales sobre el altercado se puede ver a la actriz Megan envuelta en medio de la discusión mientras un furioso McGregor intenta alcanzar de golpear a Machine Gun Kelly.

Conor McGregor threw a drink at Machine Gun Kelly at the VMA's 😳

(via laurademytrk/IG) pic.twitter.com/yMMudgq3YG

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 13, 2021