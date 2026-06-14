Resumen: Vecinos de Usaquén denunciaron un presunto caso de abuso sexual contra un niño de aproximadamente seis años en un edificio del norte de Bogotá. Tras la alerta ciudadana, el menor fue trasladado a un hospital para su valoración médica y el adulto señalado quedó en poder de la Policía mientras avanzan las investigaciones.

¡Conmoción en Usaquén! Vecinos alertaron por presunto abuso a un niño en el balcón de un edificio

Una denuncia ciudadana encendió las alarmas en la localidad de Usaquén tras un presunto caso de abuso sexual contra un menor de edad reportado en un edificio. Habitantes del sector aseguraron haber observado desde sus viviendas y desde la vía pública una escena que los llevó a pedir ayuda de manera desesperada y a alertar de inmediato a las autoridades.

De acuerdo con los testimonios conocidos hasta el momento, varias personas advirtieron la presencia de un hombre junto a un niño de aproximadamente seis años en uno de los balcones del edificio. Al percatarse de que, presuntamente, podría estar ocurriendo un acto de abuso sexual, comenzaron a gritar para intentar detener la situación y alertar al adulto sobre la presencia de testigos.

Detalles del suceso y reacción de la comunidad

La reacción de la comunidad fue inmediata. Algunos ciudadanos comenzaron a gritarle al hombre para que se detuviera, mientras otros alertaban a las autoridades sobre la situación. Además, uno de los testigos grabó un video en el que se observa al hombre junto a un menor de edad en el balcón del inmueble, material que quedó en manos de las autoridades como parte de las verificaciones que se adelantan.

Según los relatos conocidos y los videos difundidos ene redes sociales, después de los llamados y reclamos de quienes presenciaban la escena, el hombre ingresó nuevamente al inmueble junto con el niño y cerró el acceso visual desde el balcón.

Esto le podría interesar:¡Balacera en Bogotá! Cayeron 3 delincuentes tras violenta persecución en una camioneta robada

Despliegue oficial y acciones de las autoridades

Tras recibir la alerta ciudadana, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar acompañadas por personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) y del grupo de Infancia y Adolescencia, con el fin de verificar la situación reportada y adelantar las actuaciones correspondientes.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, entregó el balance oficial sobre la intervención:

“La Policía Metropolitana y la SIJÍN acudieron al lugar. El niño fue rescatado y trasladado a un hospital para su valoración médica, mientras que el adulto quedó en poder de la Policía para la verificación de identidad, antecedentes y las conductas realizadas”.

#EnDesarrollo Este fue el momento en que la Policía saca al presunto agresor sexual de un menor de edad en la Calle 106A con Carrera 19 de Bogotá. Ya tres menores que estaban en el inmueble, junto a tras mujeres, habían sido evacuados previamente en una ambulancia. #Vocesysonidos pic.twitter.com/elDD5cuUDG — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 14, 2026

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó que dispuso un equipo de la Defensoría de Familia para atender el presunto caso y activar la ruta de restablecimiento de derechos del menor de edad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad del adulto ni han confirmado cargos en su contra. Los resultados de las valoraciones médicas y las investigaciones en curso serán determinantes para establecer las circunstancias de los hechos y las eventuales responsabilidades derivadas del caso.