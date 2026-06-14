¡Balacera en Bogotá! Cayeron 3 delincuentes tras violenta persecución en una camioneta robada

Resumen: Tres personas fueron capturadas en San Cristóbal, Bogotá, Colombia tras una persecución policial luego de ser sorprendidas en una camioneta con reporte de hurto, en un procedimiento que incluyó intento de fuga, daños a una motocicleta institucional y el uso de armas de fuego, hasta su posterior interceptación y puesta a disposición de las autoridades.

En el barrio Villa Javier, en la localidad de San Cristóbal, Bogotá, Colombia, tres personas fueron capturadas en flagrancia luego de ser sorprendidas movilizándose en una camioneta que tenía reporte de hurto vigente, según informaron las autoridades.

El procedimiento se originó gracias a la alerta de la comunidad, que reportó a la Policía la presencia de varios individuos dentro de un vehículo que generaba sospechas en el sector, específicamente en la carrera 6 con calle 10 Sur. Atendiendo el llamado ciudadano, uniformados se desplazaron hasta el punto para verificar la situación.

Al llegar las patrullas, los ocupantes del automotor habrían intentado huir de manera violenta con el fin de evadir el control policial. En medio de la persecución, los sospechosos ocasionaron daños a una motocicleta institucional, lo que puso en riesgo la integridad de los uniformados que participaban en el operativo.

Ataque armado durante la huida

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía, durante la huida uno de los implicados descendió del vehículo y accionó un arma de fuego contra los uniformados. Ante esta situación, los policías reaccionaron haciendo uso de sus armas de dotación, en el marco de los protocolos establecidos para este tipo de casos.

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Pese al intento de fuga, la reacción de las autoridades permitió la captura de los tres individuos en el lugar de los hechos. Posteriormente, las verificaciones realizadas confirmaron que la camioneta en la que se movilizaban tenía reporte vigente por hurto.

Además, las autoridades establecieron que las placas que portaba el vehículo no correspondían a las originales, lo que representaba otra irregularidad dentro del procedimiento y fue puesta en conocimiento de las instancias competentes.

Un grito desde una ventana les arruinó el plan. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Cuando una ciudadana advirtió que ya había llamado a @PoliciaBogota, se activó la reacción de las autoridades y comenzó la persecución de tres sujetos que intentaban huir en una camioneta robada en San Cristóbal. En su intento por… pic.twitter.com/5MWQ0mCRFb — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) June 14, 2026

En el desarrollo de la verificación de antecedentes, también se conoció que uno de los capturados cuenta con anotaciones judiciales previas por el delito de hurto, información que será tenida en cuenta dentro del proceso investigativo.

Los tres capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente y deberán responder por los delitos de receptación, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando cualquier hecho sospechoso a través de la línea de emergencias 123 o acercándose al CAI más cercano, destacando que la información oportuna de la comunidad fue clave para el resultado del operativo.