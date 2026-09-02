Resumen: Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, fue asesinado en su vivienda de Atizapán de Zaragoza junto a su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar. Por el crimen fueron detenidos dos hombres, entre ellos un supuesto socio comercial del músico, mientras las autoridades investigan un posible robo como móvil.

¡Conmoción en México! Reconocido músico fue asesinado junto a su esposa embarazada e hija

Jonathan Meléndez, integrante de la banda mexicana Camilo Séptimo, fue asesinado en su vivienda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, junto a su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar.

El crimen ocurrió durante la noche del martes 1 de septiembre. De acuerdo con los reportes conocidos, vecinos de la zona alertaron a las autoridades después de escuchar gritos y detonaciones provenientes del apartamento.

Al llegar al inmueble, los agentes encontraron sin vida a Meléndez, de 38 años; a su esposa Ana Paola, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; a la hija de ambos, de tres años, y a una mujer de 21 años que trabajaba en la vivienda. La mascota de la familia también fue encontrada sin vida.

En el lugar, los servicios de emergencia encontraron además a un niño de seis años, quien permanecía con vida y, según la Secretaría de Seguridad de México, no presentaba signos de violencia física. Las autoridades no han informado públicamente qué relación tenía el menor con las víctimas.

Dos detenidos por el crimen

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la captura de dos hombres que son investigados por su presunta participación en el homicidio múltiple.

Uno de ellos es Diego Sebastián “N”, identificado como socio comercial de Meléndez y señalado como probable autor del crimen. El otro detenido es Gerardo “N”, quien también es investigado por su posible intervención en los hechos.

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Las capturas fueron realizadas mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía de la Ciudad de México.

Una de las principales líneas de investigación apunta a un posible robo. Según información de fuentes federales citada por EFE, el vínculo comercial entre Meléndez y Diego Sebastián “N” habría facilitado el acceso al domicilio.

La Fiscalía indicó que los hechos se habrían desarrollado entre las 5:30 de la tarde y las 7:40 de la noche del martes. Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público mientras avanza la investigación por homicidio calificado.

#FiscalíaEdoméx, con apoyo de la @SSPCMexico y de la @SSC_CDMX, detuvieron a 2 presuntos autores del homicidio de cuatro personas y la privación de la vida de un canino en #Atizapán de Zaragoza, #Edoméx. El día de ayer 1 de septiembre, a las 23:50 horas, la policía municipal de… pic.twitter.com/hSY5lPiScR — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 2, 2026

La trayectoria del músico

Meléndez, conocido como ‘Honas’, tenía 38 años y se desempeñaba como tecladista, compositor y productor musical.

Fue integrante fundador de Camilo Séptimo, agrupación formada en 2013 y reconocida por su trabajo dentro de la escena mexicana de synth pop e indie rock.

La banda cuenta con cuatro álbumes y recibió una nominación a los Premios MTV Miaw en 2022. Además, registraba más de un millón de oyentes mensuales en Spotify, según los reportes citados.

Hasta el momento de los informes conocidos, Camilo Séptimo no había emitido un pronunciamiento público sobre la muerte de Meléndez.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad de los dos hombres detenidos.