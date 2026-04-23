Resumen: Una exreina de belleza fue hallada muerta en su apartamento en Ciudad de México tras recibir un disparo, en un caso que es investigado por las autoridades. La principal línea apunta a una posible implicación de personas cercanas, entre ellas su suegra, mientras continúan las indagaciones para esclarecer lo ocurrido.

¡Conmoción en México! Exreina de belleza fue asesinada a tiros y su suegra esta bajo investigación

La muerte de Carolina Flores Gómez, una joven de 27 años reconocida por haber obtenido el título de Miss Teen Universe Baja California en 2017, es ahora objeto de una investigación que mantiene en alerta a las autoridades en Ciudad de México.

El caso salió a la luz el pasado 15 de abril, cuando una llamada de emergencia movilizó a los servicios médicos hasta un apartamento ubicado en la zona de Polanco.

Al llegar, los paramédicos confirmaron que la joven ya no tenía signos vitales. Desde ese momento, el hecho pasó a manos de las autoridades judiciales, que iniciaron las indagaciones para esclarecer lo ocurrido.

Un caso rodeado de interrogantes

Los primeros reportes señalaron que el cuerpo presentaba una herida causada por arma de fuego, lo que encendió las alarmas sobre las circunstancias en las que se produjo su muerte. Uno de los elementos que más ha dificultado la reconstrucción de los hechos es que no hubo reportes de detonaciones por parte de vecinos ni del personal de vigilancia del edificio.

Además, no se encontraron indicios claros de ingreso forzado al inmueble, lo que llevó a los investigadores a considerar que la persona responsable podría pertenecer al entorno cercano de la víctima.

En ese contexto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una línea de investigación que incluye a familiares y personas que estuvieron en el lugar.

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Entre ellos, ha cobrado relevancia la presencia de su suegra en el apartamento al momento de los hechos, lo que la convierte en una figura clave dentro del proceso. Hasta ahora, no se han confirmado capturas ni imputaciones formales.

Elementos en análisis y versiones en curso

De manera preliminar, versiones difundidas por medios locales señalan que existirían registros que permitirían reconstruir parte de lo sucedido dentro del inmueble. Sin embargo, estos elementos siguen siendo evaluados por las autoridades, que mantienen el caso bajo reserva mientras avanzan las diligencias.

Por su parte, el dictamen forense y otros análisis técnicos serán determinantes para esclarecer con precisión lo ocurrido y establecer responsabilidades.

Impacto y reacciones

La noticia ha causado conmoción tanto en redes sociales como en la ciudad de origen de la joven, Ensenada, donde familiares, amigos y conocidos han expresado su dolor. Instituciones educativas en las que estudió también se pronunciaron públicamente.

La joven había construido una presencia pública desde su participación en certámenes de belleza, además de compartir en redes aspectos de su vida personal, incluida su faceta como madre.

Mientras avanza la investigación, el caso continúa generando atención por las circunstancias en las que ocurrió y por la posible participación de personas del círculo cercano de la víctima. Las autoridades han indicado que entregarán nuevos detalles a medida que se consoliden los resultados de las indagaciones.