Resumen: En audios que acompañan otras grabaciones filtradas, se escucha a la multitud desesperada gritándole a la Guardia Nacional: "¡Ya va para arriba, ahí dispárenle!"

¡Qué susto! Turista grabó el momento exacto del tiroteo en pirámide de México: se ve al tirador

Minuto30.com .- Se viraliza un video en que se ve cómo, mientras decenas de visitantes subían los milenarios escalones o se tomaban selfis en la plaza central, el asesino de las pirámides de Teotihucán, vestido con ropa oscura, aparece caminando con total naturalidad.

En el registro audiovisual no hay gritos previos, discusiones ni altercados; la violencia detona de la nada absoluta. Los múltiples disparos generaron una estampida humana inmediata que los sobrevivientes describieron como una “zona de guerra”.

En audios que acompañan otras grabaciones filtradas, se escucha a la multitud desesperada gritándole a la Guardia Nacional: “¡Ya va para arriba, ahí dispárenle!”, mientras el tirador ascendía por los 43 peldaños del antiguo templo para atrincherarse y obtener un ángulo de tiro fatal.

El saldo de la tragedia: Colombianos bajo fuego

En medio de la lluvia de proyectiles, el reporte oficial entregó cifras que enlutaron la jornada:

La víctima fatal: Una mujer de nacionalidad canadiense, de 32 años de edad, perdió la vida de manera fulminante en el sitio arqueológico tras recibir los impactos del tirador.

Los heridos: Las autoridades mexicanas reportan un total de 13 personas lesionadas. Algunas presentan heridas directas por arma de fuego y otras sufrieron traumas y fracturas severas al ser pisoteadas durante la estampida masiva.

La angustia colombiana: La Cancillería confirmó lo que muchos temían: entre los heridos se encuentran tres ciudadanos colombianos, destacando el desgarrador hecho de que uno de ellos es apenas un niño de 6 años.

Actualmente, nuestros compatriotas reciben atención médica especializada y cuentan con acompañamiento consular permanente.

El perfil del monstruo: ¿Quién era el asesino de Teotihuacán?

Las investigaciones del Gabinete de Seguridad de México descartaron rápidamente que se tratara de un ataque ligado a los sanguinarios cárteles del narcotráfico.

El agresor, quien decidió quitarse la vida en lo alto de la pirámide tras consumar la masacre, fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, un ciudadano mexicano de 27 años.

Las autoridades, tras inspeccionar el lugar, la escena del crimen y sus bitácoras personales, perfilaron al asesino como un criminal copycat, imitador, con un profundo cuadro psicopático:

Obsesión letal: Jasso era un seguidor fanático y un admirador de la infame masacre de la secundaria de Columbine en Estados Unidos; la cual ocurrió, en una macabra coincidencia, un 20 de abril de 1999.

Simbología y odio: En sus perfiles virtuales se hallaron referencias a la Alemania nazi y manifiestos donde aseguraba obedecer órdenes de “entidades no terrenales”, quejándose de que los turistas profanaban el sitio para “hacerse la fotito”.

Ataque premeditado: El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, confirmó que no fue un acto impulsivo. Jasso se hospedó en hoteles aledaños días antes y visitó la zona reiteradas veces para estudiar los puntos ciegos de la guardia.

¿Qué falló en el recinto arqueológico?

Las pirámides de Teotihuacán son uno de los emblemas culturales más visitados de América Latina. El hecho inconcebible de que un individuo perturbado haya vulnerado los controles de acceso e ingresado con un arma de fuego expone una brecha gigantesca e imperdonable en los protocolos de revisión turística.

Este fatídico lunes obligará al gobierno mexicano a replantear urgentemente la instalación de detectores de metales y filtros más rigurosos para garantizar que la historia no se repita.

El video que le da la vuelta al mundo

“Estás muy relax grabando con tu celular la inmensidad de la zona arqueológica de Teotihuacán, capturando el sol radiante y la historia antigua para presumir en tus redes sociales. De repente, un sujeto gordito se cruza en tu encuadre. Te molestas por un microsegundo porque arruinó la toma panorámica perfecta, pero no tienes idea de que el hombre que acaba de pasar frente a tu lente está a punto de desatar un infierno. De manera fría, pausada y calculada, desenfunda toda su parafernalia táctica y abre fuego contra una multitud indefensa”.

Esa es exactamente la cruda descripción del video que hoy le da la vuelta al mundo.

Estás muy relax grabando con tu celular la inmensidad de la zona arqueológica de Teotihuacán, capturando el sol radiante y la historia antigua para presumir en tus redes sociales. De repente, un sujeto de complexión robusta se cruza en tu encuadre. Te molestas por un microsegundo porque arruinó la toma panorámica perfecta, pero no tienes idea de que el hombre que acaba de pasar frente a tu lente está a punto de desatar un infierno. De manera fría, pausada y calculada, desenfunda toda su parafernalia táctica y abre fuego contra una multitud indefensa.

Esa es exactamente la cruda descripción del video que hoy le da la vuelta al mund