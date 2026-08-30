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Resumen: Las autoridades investigan la muerte de Johan Alexis Naranjo Cuesta, de 17 años, quien fue encontrado en una vivienda de La Iguaná. El adolescente fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde ingresó sin signos vitales, mientras las autoridades analizan las circunstancias del caso.

¡Conmoción en Medellín! Investigan la muerte de un adolescente LGBTIQ+ hallado en una vivienda

Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer la muerte de Johan Naranjo, de 17 años, quien fue encontrado al interior de una vivienda ubicada en el barrio La Iguaná, en el occidente de Medellín.

El hallazgo se produjo luego de que la madre del adolescente llegara al inmueble ubicado en inmediaciones de la carrera 65 con calle 59. Tras encontrarlo en el lugar, el joven fue trasladado hasta el Hospital Pablo Tobón Uribe, donde ingresó sin signos vitales.

Durante la inspección inicial realizada por las autoridades se identificaron varias lesiones en el cuerpo. Entre ellas fueron reportadas laceraciones en el cuello, además de afectaciones en el tobillo izquierdo y en uno de los dedos del pie derecho.

Otro de los elementos encontrados durante la revisión de la escena fue una funda de almohada ubicada y atada en la zona de la boca del adolescente. Las circunstancias en las que se produjo este hecho deberán ser establecidas dentro de la investigación.

El caso es investigado por las autoridades

Por ahora, las autoridades trabajan en la recopilación de elementos que permitan determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer las circunstancias que rodearon la muerte del adolescente.

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Los hallazgos realizados en la escena serán parte del material que deberá ser analizado durante el proceso investigativo, mientras los procedimientos forenses permitirán avanzar en la determinación de las causas y condiciones de la muerte.

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De acuerdo con la información preliminar, Naranjo pertenecía a la población LGBTIQ+. Esta circunstancia será tenida en cuenta dentro de las investigaciones para establecer si existe alguna relación con el hecho violento.

Sus últimos años de residencia

Según la información conocida sobre el adolescente, llevaba aproximadamente tres años viviendo con su abuela en el barrio La Aurora.

Sin embargo, acostumbraba pasar algunos fines de semana junto a su madre en el sector de La Iguaná, cerca del cerro El Volador. Fue precisamente en este último sector donde se produjo el hallazgo que ahora es objeto de investigación.

Las autoridades continúan recopilando información para reconstruir lo sucedido y establecer quiénes estarían involucrados en el caso.

El homicidio se suma a los hechos violentos registrados este año en Medellín. De acuerdo con el reporte citado en la información suministrada, este caso corresponde a la muerte violenta número 176 registrada en la ciudad durante 2026, 46 menos que las contabilizadas en el mismo periodo del año anterior.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente las circunstancias definitivas del crimen ni se ha informado sobre capturas relacionadas con este caso.