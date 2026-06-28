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Resumen: Una avioneta perteneciente a un club de paracaidismo se estrelló pocos minutos después de despegar del aeródromo de Nancy-Essey, en el este de Francia, dejando 11 personas muertas, entre ellas el piloto, cinco instructores y cinco alumnos. Las primeras hipótesis apuntan a una posible falla mecánica, mientras la Fiscalía abrió una investigación especializada para determinar las causas de uno de los accidentes aéreos más graves registrados en el país en las últimas décadas.

¡Conmoción en Francia! Avioneta de un club de paracaidismo se estrelló y dejó 11 fallecidos

La tragedia aérea ocurrida este domingo en el este de Francia dejó un saldo de 11 personas fallecidas, luego de que una avioneta utilizada para actividades de paracaidismo se precipitara a tierra pocos minutos después de despegar del aeródromo de Nancy-Essey. Las autoridades confirmaron que todos los ocupantes de la aeronave perdieron la vida y ya avanzan las investigaciones para establecer qué provocó el siniestro.

El accidente se registró en las afueras de la ciudad de Nancy, en el departamento de Meurthe y Mosela, específicamente en el sector de Tomblaine, una zona cercana a un área comercial. Según confirmó el prefecto del departamento, Yves Seguy, la emergencia no dejó personas lesionadas en tierra, pese a que la aeronave cayó en un lugar urbanizado.

Según las autoridades se registran 11 víctimas mortales y no hubo efectos colaterales, indicó el funcionario durante una declaración entregada a la prensa.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el avión pertenecía a un club de paracaidismo y transportaba únicamente a sus ocupantes, entre ellos el piloto, cinco instructores y cinco alumnos que participaban en la actividad.

Las primeras hipótesis apuntan a una falla mecánica

Las autoridades francesas informaron que la aeronave accidentada era un modelo Pilatus matriculado en Alemania, utilizado habitualmente para realizar saltos en paracaídas.

#LoÚltimo 🛩️Una avioneta se estrelló este domingo en Francia, provocando la muerte de 11 personas que viajaban a bordo Entre las víctimas se encontraban personas que se preparaban para realizar un salto en paracaídas, así como sus instructores Las autoridades ya investigan las… pic.twitter.com/gZLG6EAgIf — xevt – xhvt (@xevtfm) June 28, 2026

Aunque las causas del accidente continúan bajo investigación, el prefecto Yves Seguy explicó que los primeros indicios apuntan a una avería mecánica ocurrida poco después del despegue.

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El funcionario también reveló que varios familiares y amigos de los ocupantes presenciaron el momento en que el avión «caer en picado», una situación que ha provocado un fuerte impacto emocional entre quienes acompañaban a las víctimas.

En la misma línea, el alcalde de Nancy, Mathieu Klein, manifestó a Franceinfo que «hay muchas víctimas a nivel psicológico, porque familia y amigos han visto a la avioneta estrellarse».

🇫🇷🚨 Un avión de paracaidismo con 11 personas a bordo se estrelló en el noreste de Francia, dejando a todos sus ocupantes muertos, según autoridades locales. Equipos de emergencia acudieron al lugar y ya se investigan las causas del accidente. pic.twitter.com/nVLtDsiRuz — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) June 28, 2026

La Fiscalía abrió una investigación especializada

Tras el accidente, la Sección de Accidentes Colectivos de la Fiscalía de París asumió el caso y ordenó el inicio de una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el siniestro.

Las pesquisas fueron asignadas a la Gendarmería de Transportes Aéreos (GTA), organismo especializado en este tipo de hechos, debido a la complejidad técnica que implica establecer las causas exactas del accidente.

Paralelamente, las asociaciones Paris Aide aux Victimes y France Victimes 54 fueron movilizadas para brindar atención y acompañamiento a los familiares de las personas fallecidas.

Según medios franceses como L’Est Républicain, este accidente ya es considerado uno de los siniestros de avioneta más graves registrados en Francia durante las últimas tres décadas.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen acordonada la zona donde cayó la aeronave y trabajan en la recolección de evidencia que permita determinar qué originó la tragedia.