Resumen: Detrás de su entrega en la cancha, Adams atravesaba un drama personal. El 18 de junio, un día antes del crucial partido frente a la República Checa en Atlanta, su abuela, Marianna Adams (72 años), falleció en un hospital de Stellenbosch.

Conmoción en el mundo del fútbol por la repentina muerte de Jayden Adams, semanas después de brillar en el Mundial con Sudáfrica

Minuto30.com .- El mundo del fútbol amaneció este sábado 11 de julio con una noticia devastadora. Jayden Adams, talentoso centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección nacional de Sudáfrica, falleció trágicamente a los 25 años, apenas unas semanas después de haber cumplido el sueño de disputar el Mundial 2026.

El sorpresivo fallecimiento fue confirmado en las últimas horas por el sindicato de futbolistas sudafricano (SAFPU) y por el entorno íntimo del jugador. Sin embargo, un velo de misterio cubre la tragedia, ya que las causas de su muerte no han sido reveladas públicamente.

Brendine Johnson, mentor del deportista y portavoz oficial de la familia, ratificó la dolorosa noticia y emitió un comunicado pidiendo a los medios y a la opinión pública un profundo respeto por la privacidad de sus seres queridos en este difícil momento.

Un Mundial histórico marcado por el luto familiar

La historia reciente de Jayden Adams estuvo marcada por el coraje y la resiliencia. Durante el reciente Mundial 2026, el centrocampista fue una pieza clave para los Bafana Bafana. Fue titular en el partido inaugural frente a México en el imponente Estadio Azteca (derrota 2-0) y tuvo minutos decisivos en la histórica victoria por 1-0 sobre Corea del Sur, que selló el pase de su selección a la siguiente ronda.

Sin embargo, detrás de su entrega en la cancha, Adams atravesaba un drama personal. El 18 de junio, un día antes del crucial partido frente a la República Checa en Atlanta, su abuela, Marianna Adams (72 años), falleció en un hospital de Stellenbosch.

A pesar del brutal golpe emocional, el joven de 25 años decidió honrarla saltando al campo de juego. Disputó la primera mitad de ese encuentro (que terminó en un empate 1-1), dejando una imagen imborrable de compromiso y amor por la camiseta que hoy los aficionados recuerdan con profunda tristeza.

El desgarrador último rastro en redes

La conmoción entre sus seguidores es aún mayor debido a su actividad reciente. El último rastro público del centrocampista fue una fotografía compartida en redes sociales menos de 24 horas antes de que se confirmara su deceso.

En la imagen, Jayden aparecía sonriente y tranquilo junto a su pareja, Aqueelah, un contraste que ha dejado sin palabras a quienes seguían de cerca la ascendente carrera de esta estrella del fútbol sudafricano.