Amenazas contra Jaminton Campaz tras el Mundial: FCF pidió judicializar a los responsables

Resumen: Jaminton Campaz denunció las amenazas que recibió junto a su familia tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026 frente a Suiza. El delantero pidió respeto y aseguró que ninguna pasión deportiva justifica el odio ni la violencia, mientras la Federación Colombiana de Fútbol rechazó las intimidaciones, expresó su respaldo al jugador y solicitó a la Fiscalía investigar y judicializar a los responsables.

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue generando repercusiones fuera de la cancha. En las últimas horas se conoció que el delantero Jaminton Campaz ha sido víctima de amenazas contra él y su familia tras el partido frente a Suiza, situación que llevó a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) a solicitar la intervención de la Fiscalía.

El atacante de Rosario Central quedó en el centro de las críticas luego de desperdiciar una oportunidad de gol en el minuto 114 del partido, una acción que pudo cambiar el desenlace del encuentro antes de la definición por penales. Desde entonces, comenzó a recibir mensajes intimidatorios en redes sociales.

Incluso, Campaz no habría regresado al país junto al resto de la delegación colombiana debido a las amenazas. La información fue revelada por el periodista Camilo Pinto, quien también expresó su rechazo a través de sus redes sociales.

«Entonces Jáminton Campaz no pudo regresar a Colombia por las amenazas que recibió debido a que erró una opción de gol? Qué asco algunos fanáticos que quieren hacer vivir lo que ya se vivió en el 94 con Andrés, y qué culpa tiene la hija de 5 años del jugador? Imbeciles!!», escribió.

Entonces Jaminton Campaz no pudo regresar a Colombia por las amenazas que recibió debido a que erró una opción de gol? Qué asco algunos fanáticos que quieren hacer vivir lo que ya se vivió en el 94 con Andrés, y qué culpa tiene la hija de 5 años del jugador? Imbeciles!! pic.twitter.com/tXwugfpzzH — CAMILO PINTO (@camiloapinto) July 9, 2026

Ante la ola de mensajes violentos, el futbolista decidió limitar los comentarios en sus publicaciones de Instagram.

El mensaje de Campaz

Días después de la eliminación, el delantero compartió un mensaje en el que lamentó el resultado, agradeció el respaldo recibido y rechazó las amenazas.

«A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país».

También aseguró:

«El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte».

Y concluyó con un llamado al respeto:

«Mi Colombia, por favor, nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo».

Mensajes de respaldo

Las palabras del atacante recibieron el apoyo de varios compañeros y figuras del deporte. Ángel Di María le escribió:

«Amigo, cabeza arriba que diste todo por tu país. El fútbol siempre te da revancha. No bajes los brazos. Seguí luchando por tus sueños. Que nadie te quite la alegría ni la felicidad de a ver jugado un Mundial con tu país. Te quiero mucho bichinnnn».

Juan Fernando Quintero comentó: «Vamo arriba mi negro, te amo, y te voy a extrañar».

El cantante Santiago Cruz también le manifestó su respaldo: «Bicho, yo sé que hace más ruido el odio y la mala energía, pero somos muchos los que seguimos teniendo el respeto como bandera. Abrazo enorme en este momento, hermano. Frente en alto y para adelante con toda, papá».

La FCF pidió investigar las amenazas

La Federación Colombiana de Fútbol rechazó públicamente las intimidaciones contra Campaz y su familia.

«La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa a la opinión pública que rechaza de manera categórica las amenazas contra la vida y la integridad de Jaminton Campaz y de su familia, proferidas después del partido entre las selecciones de Colombia y Suiza».

Además, solicitó a la Fiscalía General de la Nación identificar y judicializar a los responsables.

«El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol expresa su total solidaridad y respaldo a Jaminton Campaz, a su familia, a todos los jugadores de la Selección Colombia y a la delegación en general. Asimismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación adelantar, con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos».

La entidad concluyó recordando que «el fútbol debe ser un espacio de unión, respeto y esperanza, nunca un escenario para el odio, la intimidación o la violencia».

Tras la eliminación del Mundial, la Selección Colombia volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre, mientras continúa la expectativa sobre la continuidad del técnico Néstor Lorenzo, cuyo contrato vence a finales de julio.