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Resumen: Una menor de entre 8 y 12 años fue hallada sin vida dentro de un conducto hídrico en el barrio J.J. Rendón, en Ciudad Bolívar, luego de que la comunidad alertara a las autoridades. Policía y Bomberos atendieron el caso y realizaron las labores para recuperar el cuerpo. La Fiscalía y el CTI asumieron la investigación para establecer la identidad de la niña, la causa de su muerte y las circunstancias en las que terminó en el lugar.

¡Conmoción en Ciudad Bolívar! Hallan sin vida a una menor dentro de una alcantarilla

Las autoridades investigan las circunstancias que rodean la muerte de una menor de edad cuyo cuerpo fue encontrado este martes 15 de septiembre dentro de un conducto hídrico en el sur de Bogotá.

El hallazgo se produjo hacia las 4:00 de la tarde en el sector del barrio J.J. Rendón, en la localidad de Ciudad Bolívar, luego de que habitantes de la zona alertaran a la línea de emergencias sobre la presencia del cuerpo.

La menor tendría entre 8 y 12 años, de acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento. Sin embargo, su identidad todavía no ha sido establecida oficialmente.

Policía y Bomberos atendieron el caso

Tras recibir el aviso de la comunidad, uniformados de la estación de Policía de Ciudad Bolívar se desplazaron hasta el lugar junto con integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos, quienes participaron en las labores necesarias para recuperar el cuerpo del conducto.

El teniente coronel Carlos Torres, comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar, confirmó el hallazgo y explicó que las autoridades iniciaron el trabajo conjunto con los organismos de investigación.

“Es hallado el cuerpo sin vida de una menor de edad dentro de un conducto hídrico”, señaló el oficial.

Torres agregó que la investigación quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación y el CTI, entidades que deberán establecer qué ocurrió y cuáles fueron las causas de la muerte.

Aún no se conoce la identidad de la menor

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Uno de los puntos que permanece por esclarecer es quién era la niña encontrada en el sector. Según la información entregada por vecinos, hasta el momento del procedimiento ningún familiar se había acercado al lugar para reconocer el cuerpo.

Esta situación ha dejado abiertas diferentes posibilidades sobre la procedencia de la menor, aunque ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada por las autoridades.

Entre las versiones mencionadas por habitantes del sector está la posibilidad de que la niña no residiera en esa zona. También se ha planteado que pudo haber llegado hasta el conducto debido al arrastre de una corriente de agua. Estas circunstancias hacen parte de los aspectos que deberán ser determinados dentro de la investigación.

Avanza la investigación

El caso permanece bajo investigación mientras avanzan las diligencias para establecer plenamente la identidad de la menor y las circunstancias de su fallecimiento.

El cuerpo fue sometido a los procedimientos forenses correspondientes, cuyos resultados deberán aportar información para determinar las circunstancias de la muerte y contribuir al proceso de identificación.

Hasta el momento tampoco se ha establecido oficialmente que corresponda a alguno de los menores reportados como desaparecidos en Bogotá.