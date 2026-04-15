Resumen: La Policía Nacional incautó 390 kilos de marihuana en Cali que eran transportados en un vehículo con emblemas falsos de misión médica. En el operativo fue capturado un hombre y aprehendido un menor de edad, quienes estarían involucrados en el traslado del cargamento, avaluado en cerca de 250 millones de pesos. Las autoridades dejaron el caso a disposición de la Fiscalía e investigan el origen de la droga.

¡Se les cayó el teatro! Cayó falso vehículo de salud cargado con media tonelada de marihuana en Cali

Un operativo de la Policía Nacional en Cali permitió la incautación de 390 kilogramos de marihuana que eran transportados de manera oculta dentro de un vehículo que simulaba pertenecer a una “Misión Médica”. En el procedimiento fueron capturados un hombre y aprehendido un menor de edad, quienes se movilizaban junto al cargamento en el barrio Marroquín III.

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo se dio gracias a labores de patrullaje y verificación en el sector, donde uniformados interceptaron un automóvil particular que portaba placas blancas y logotipos falsos alusivos a servicios de salud. Esta modalidad, según la Policía, buscaba aprovechar la credibilidad y prioridad que tienen los vehículos de asistencia médica para evadir los controles de seguridad.

Vehículo con emblemas falsos de “Misión Médica”

Durante la inspección al automotor, los uniformados encontraron 12 costales en su interior. En ellos estaban ocultos 390 paquetes de marihuana, empacados y recubiertos con cinta, lo que evidenciaba una estrategia de camuflaje para dificultar su detección durante el transporte.

Las autoridades señalaron que el uso de símbolos relacionados con la misión médica constituye una grave irregularidad, ya que no solo representa un engaño a los controles policiales, sino que también implica la utilización indebida de emblemas protegidos por normas internacionales.

Un menor involucrado en el transporte

En el operativo fue capturado un hombre adulto y aprehendido un adolescente de 15 años, quienes estarían vinculados al traslado del cargamento ilícito. Ambos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con el vehículo incautado y la sustancia decomisada.

La Policía indicó que la participación de un menor de edad en este tipo de actividades agrava la situación judicial y refleja el uso de población vulnerable por parte de estructuras dedicadas al narcotráfico.

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Afectación a las finanzas del narcotráfico

Según las primeras estimaciones, el cargamento incautado tendría un valor cercano a los 250 millones de pesos en el mercado ilegal. Este resultado, de acuerdo con las autoridades, representa un golpe a las finanzas de las redes de tráfico de estupefacientes que operan en la capital del Valle del Cauca.

El procedimiento se suma a las acciones de control que se vienen adelantando en distintos sectores de la ciudad para contrarrestar el tráfico de drogas y otras economías ilícitas que afectan la seguridad.

Investigación en curso

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para determinar el origen del cargamento y establecer si existen más personas involucradas en la estructura criminal detrás del transporte de la marihuana.

Finalmente, la institución reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el expendio o transporte de sustancias ilícitas a través de la línea de emergencia 123 o el número celular habilitado por las autoridades.