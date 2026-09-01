¡Conmoción en Bello! Denuncian presuntas agresiones contra dos perritos y autoridades intervienen

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Resumen: En Bello, un vecino alertó sobre un presunto caso de maltrato contra dos perros y aseguró que durante varios meses habría escuchado posibles agresiones en un apartamento. Tras la difusión de videos, la Policía y funcionarios de la Alcaldía acudieron al parque residencial Paisajes para verificar la situación. Los animales, un pitbull de cinco años y un husky de siete meses, fueron valorados y se encontraron clínicamente estables. El propietario fue citado a una audiencia en el marco de la Ley Ángel para responder por los hechos denunciados.

Un caso de presunto maltrato animal en Bello, norte del Valle de Aburrá, llevó a la intervención de las autoridades luego de que un vecino difundiera videos y denunciara posibles agresiones contra dos perros que permanecían en un apartamento del parque residencial Paisajes.

Según la denuncia, durante aproximadamente cinco meses se habrían escuchado desde un inmueble cercano golpes, objetos siendo arrastrados y quejidos de los animales. Los perros involucrados son un pitbull de cinco años y un husky de siete meses.

El denunciante también compartió grabaciones en las que se observa a un hombre en la vía pública mientras lleva a los dos caninos con correas y realiza acciones que fueron señaladas como presuntas agresiones. Otros videos registran ladridos y ruidos provenientes de las inmediaciones del apartamento.

Autoridades verificaron la situación

Luego de que el caso comenzara a circular en redes sociales, la Policía realizó una primera visita al lugar durante la noche del lunes 31 de agosto. Posteriormente, en la mañana del martes 1 de septiembre, funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente, la Inspección de Medio Ambiente y la Policía Ambiental regresaron al parque residencial para revisar las condiciones de los animales.

Durante esta segunda intervención se realizó una valoración clínica a los dos perros. Los profesionales determinaron que ambos se encontraban clínicamente estables al momento de la revisión.

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Propietario deberá responder ante las autoridades

Aunque los animales fueron encontrados estables, la Alcaldía de Bello informó que el ciudadano señalado en la denuncia fue citado a una audiencia en el marco de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel.

¡No podemos normalizar el maltrato animal! Esta denuncia en Bello requiere una actuación seria y contundente. No basta con verificar que los animales estén físicamente bien; es necesario investigar las condiciones y el trato que reciben. Hacemos un llamado a las autoridades… pic.twitter.com/MDOfOvn6gA — Ana Ligia Mora Martínez (@amoramartinez1) September 1, 2026

La diligencia hace parte de las actuaciones iniciadas a raíz de los hechos denunciados y permitirá que el señalado responda ante las autoridades por las conductas que fueron puestas en conocimiento de la administración municipal.

El caso continúa bajo el procedimiento correspondiente, mientras las autoridades adelantan las actuaciones relacionadas con la denuncia.

¿Dónde denunciar posibles casos de maltrato animal?

La Alcaldía de Bello recordó a la ciudadanía que cualquier situación que pueda poner en riesgo a un animal de compañía puede ser reportada ante las autoridades.

Para estos casos está disponible la línea de WhatsApp de Fauna Doméstica 311 784 98 17, mediante la cual se pueden poner en conocimiento de la administración municipal este tipo de situaciones.