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Resumen: La institución confirmó que otros dos uniformados resultaron heridos en medio de las ráfagas de fuego y están recibiendo la atención médica correspondiente.

Cruentos combates en Urrao: Dos soldados asesinados y cuatro miembros del Clan del Golfo abatidos

Minuto30.com .- Las operaciones de control territorial en el suroeste antioqueño cobraron un alto precio en las últimas horas. El Ejército Nacional de Colombia confirmó que se registraron fuertes combates en zona rural del municipio de Urrao, dejando un saldo trágico para la institución y un duro golpe a las estructuras criminales que delinquen en la región.

El enfrentamiento armado se dio entre tropas adscritas a la Cuarta Brigada (Séptima División) y presuntos integrantes del temido Cartel Clan del Golfo.

El balance operativo: Cuatro criminales neutralizados

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la institución militar, las tropas interceptaron a miembros de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, facción del Clan del Golfo responsable de extorsiones, narcotráfico y zozobra en esta zona del departamento de Antioquia.

En medio de la maniobra y el desarrollo de la operación militar, las autoridades confirmaron el siguiente balance en contra de la organización armada:

Bajas: Cuatro (4) presuntos integrantes del grupo criminal fueron neutralizados (abatidos) en el lugar de los hechos.

Incautaciones: Se logró el decomiso de importante material de guerra e intendencia utilizado por esta estructura ilegal.

Luto institucional: Dos «Héroes por siempre» caídos en combate

Lamentablemente, el éxito de la operación se vio empañado por la pérdida de vidas en las filas de las Fuerzas Militares. Durante el intenso cruce de disparos, dos uniformados entregaron su vida en el cumplimiento del deber.

El Ejército Nacional identificó a los militares caídos como:

Soldado Profesional Janier David Montiel González

Soldado Profesional Cristian José Mendoza Ozuna

Además, la institución confirmó que otros dos uniformados resultaron heridos en medio de las ráfagas de fuego y están recibiendo la atención médica correspondiente.

Mensaje de solidaridad

A través de sus canales oficiales, el Ejército Nacional rindió honores a los militares fallecidos, destacando que «entregaron su vida por la seguridad de los antioqueños».

«El Ejército Nacional lamenta profundamente la pérdida de nuestros héroes, honra su memoria y extiende un mensaje de solidaridad a sus familias y compañeros», señaló la institución, ratificando que las operaciones ofensivas en la zona rural de Urrao se mantendrán para desarticular a los remanentes de esta subestructura criminal.