¡Intimidaban con armas y explosivos! Cayeron cuatro extorsionistas cuando cobraban $50 millones en Itagüí

Resumen: Cuatro hombres fueron capturados en flagrancia en Itagüí cuando recibían parte de los $50 millones que le exigían a una comerciante de 51 años mediante amenazas enviadas por mensajería y llamadas. Tras la denuncia a la línea 165 del GAULA, se realizó el operativo en el que incautaron celulares y un juez les impuso medida de aseguramiento por extorsión agravada.

Un caso de extorsión que mantenía bajo presión a una comerciante en el municipio de Itagüí fue desarticulado gracias a una denuncia oportuna y a un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, el GAULA y la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la administración municipal.

Las autoridades confirmaron la captura en flagrancia de cuatro hombres de nacionalidad venezolana, señalados de exigirle a la víctima el pago de 50 millones de pesos bajo amenazas contra su integridad. El procedimiento se realizó cuando los implicados esperaban recibir parte del dinero acordado.

La modalidad de presión

De acuerdo con la investigación, las intimidaciones comenzaron el 19 de febrero. Los presuntos responsables se comunicaban con la mujer —de 51 años— a través de aplicaciones de mensajería y llamadas en tiempo real. Para aumentar la presión, enviaban fotografías de armas de fuego y municiones, e incluso advertían sobre posibles ataques con explosivos contra su vivienda si no accedía a sus exigencias.

Según el reporte oficial, además del dinero, los señalados habrían solicitado bienes, víveres y municiones, bajo la supuesta figura de “apoyo” a un grupo criminal. El pago debía realizarse en cuotas.

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides explicó que los implicados utilizaban un patrón de intimidación directa: “Estos delincuentes tenían como perfil criminal intimidar a esta víctima enviándole fotografías de armas de fuego, haciéndole llamadas extorsivas en tiempo real. Un delincuente conocido como José Padrón, otro delincuente conocido como Sergio Luis, otro delincuente conocido como Carlos, estaban cometiendo esta conducta de extorsión”.

Captura en flagrancia e incautaciones

La acción operativa se concretó en la comuna 4 de Aranjuez, donde los cuatro hombres fueron sorprendidos cuando recibían parte del dinero producto de la exigencia ilegal. Durante el procedimiento se incautaron tres teléfonos celulares, que ahora hacen parte del material probatorio dentro del proceso judicial.

Tras las audiencias preliminares, un juez legalizó las capturas y les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por el delito de extorsión agravada.

Llamado a denunciar

Las autoridades destacaron que la reacción institucional fue posible gracias a la denuncia realizada a la línea 165 del GAULA, mecanismo dispuesto para atender casos de secuestro y extorsión. Asimismo, indicaron que durante 2026 se ha evidenciado una disminución en este delito, aunque insistieron en la importancia de reportar cualquier amenaza de manera inmediata para evitar que los ciudadanos lleguen a efectuar pagos bajo presión criminal.