‘Creerles siempre’: Medellín lidera lucha contra el abuso sexual con congreso internacional

Resumen: Medellín instaló el V Congreso Internacional de Prevención de Violencias. La ciudad reporta 5.285 sesiones de psicoterapia para víctimas de abuso sexual y la inadmisión de 101 extranjeros por delitos sexuales.

Medellín se convirtió en el epicentro de la protección a la niñez con la instalación del V Congreso Internacional de Prevención de Violencias: Todos los Protegemos.

El evento, que se extenderá hasta el viernes 21 de noviembre, reúne a 11 expertos nacionales e internacionales con el objetivo de fortalecer los entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

La consigna del Congreso es clara: «Creerles siempre y cuidarlos juntos». Durante la apertura, la Primera Dama, Margarita María Gómez Marín, hizo un llamado enfático: «No podemos seguir normalizando el abuso sexual, tenemos que denunciarlo, escuchar a nuestros niños y brindarles atención. Soñamos con una ciudad donde no tengamos más abusos sexuales”.

Medellín ha presentado avances sin precedentes en la atención integral a víctimas de violencias sexuales:

Acompañamiento: Se ha beneficiado a 1.654 personas con acompañamiento emocional y apoyo sociofamiliar.

Se ha beneficiado a 1.654 personas con acompañamiento emocional y apoyo sociofamiliar. Psicoterapia Especializada: Se han brindado 5.285 sesiones de psicoterapia especializada para la recuperación emocional de las víctimas, una cifra récord en la ciudad.

Se han brindado 5.285 sesiones de psicoterapia especializada para la recuperación emocional de las víctimas, una cifra récord en la ciudad. Prevención Familiar: El programa Tejiendo Hogares ha capacitado a 124.543 familias para prevenir la violencia intrafamiliar y formó a 69.487 personas en la identificación y atención de violencias sexuales.

El programa Tejiendo Hogares ha capacitado a 124.543 familias para prevenir la violencia intrafamiliar y formó a 69.487 personas en la identificación y atención de violencias sexuales. Explotación Sexual: Se ha garantizado la atención integral a 177 niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, destacó que el aumento de las denuncias obedece a que la sociedad ha vuelto visible un problema que antes se callaba, aunque el subregistro sigue siendo inmenso.

La protección en entornos digitales es ahora una prioridad. La Primera Dama instó a los padres a ser corresponsables: «Tenemos que saber qué aplicaciones descargan, con quién están hablando, revisar las redes sociales de nuestros hijos… Es como si los paráramos en la avenida más peligrosa de Medellín y los dejáramos solos».

La estrategia “Con mi cuerpo nadie se mete” ha movilizado a jóvenes para diseñar acciones de prevención del abuso sexual digital.

En cuanto a la articulación interinstitucional, se ha logrado la inadmisión de 101 extranjeros entre 2024 y 2025, en un trabajo conjunto con la Policía Nacional, Interpol y agencias de Estados Unidos, buscando prevenir la explotación sexual. Además, más de 8.500 representantes de hoteles, restaurantes y comercio han sido formados en prevención.

Con la instalación de este Congreso, Medellín reafirma su compromiso de avanzar hacia una ciudad más consciente y protectora de su niñez.

