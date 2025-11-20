¡Pilas con los cierres viales! Envigado enciende alumbrados y hay desfile de comparsas

Resumen: Las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación y tomar rutas alternas para mantener la movilidad. Las rutas de transporte público no tendrán desvíos

Este viernes 21 de noviembre se realizarán cierres viales parciales con motivo del desfile de comparsas que inaugura la temporada navideña y el tradicional encendido del alumbrado “Destellos de Navidad 2025”.

El cierre se llevará a cabo entre las 3:00 p.m. y las 7:00 p.m., en el recorrido que inicia en la Cancha de El Dorado, continúa por la carrera 42 en sentido sur-norte hasta la calle 40 sur (edificio Murano), gira hacia la carrera 41 y continúa por esta vía, para descender por la calle 37 sur hasta el Parque Principal Marceliano Vélez Barreneche.

Además, desde el 21 de noviembre hasta el 22 de diciembre, se implementarán cierres parciales entre las 4:00 p.m. y las 2:00 a.m. en las calles 38 sur y 37 sur, entre las carreras 43A y 41, para garantizar la seguridad durante las actividades artísticas y culturales programadas en el Parque Principal.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación y tomar rutas alternas para mantener la movilidad. Las rutas de transporte público no tendrán desvíos, aunque podrían presentar variaciones en los tiempos de recorrido debido a pasos controlados.

En todo momento los Agentes de Movilidad brindarán el apoyo y acompañamiento adecuado y oportuno para mantener el flujo vehicular. En caso de presentarse alguna situación anómala, los ciudadanos pueden comunicarse con la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito al teléfono (604) 339 4088.

