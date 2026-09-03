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    Medellín será sede del Congreso Internacional Movilia 2026

    La UPB y el Metro de Medellín unen fuerzas para la segunda edición del Congreso Movilia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Medellín será sede del Congreso Internacional Movilia 2026
    Foto de cortesía.
    Medellín será sede del Congreso Internacional Movilia 2026

    Resumen: Medellín acogerá el Congreso Internacional Movilia 2026, organizado por la UPB y el Metro de Medellín sobre transporte sostenible e inteligente.

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    La ciudad de Medellín se prepara para convertirse en el epicentro global de la innovación vial y urbana con la realización de la segunda edición del Congreso Internacional de Movilidad, Movilia.

    Este encuentro de alto nivel, organizado de manera conjunta por la Universidad Pontificia Bolivariana y el Metro de Medellín, se llevará a cabo entre el 16 y el 18 de septiembre de 2026 en el Centro de Eventos Fórum del campus universitario.

    La iniciativa busca integrar a líderes de la academia, el sector privado y administraciones públicas alrededor del desarrollo de redes de transporte más eficientes, equitativas e incluyentes.

    Durante los tres días de agenda académica y comercial, los asistentes abordarán ejes temáticos estratégicos como la digitalización de servicios para los usuarios, el impacto social de la conectividad territorial y el diseño de infraestructura inteligente.

    El evento contará con la participación de figuras reconocidas del sector, entre ellos Juan de Dios Ortúzar, docente emérito de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Orlando Santiago Cely, gerente general de la Empresa Férrea Regional; y Ángela María Orozco, alta directiva del sector aeronáutico, quienes analizarán las dinámicas emergentes en los sistemas de transporte masivo a nivel regional e internacional.

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    Como cierre de las jornadas de discusión técnica, la programación contempla un recorrido de campo guiado por la red operativa del Metro de Medellín, con el fin de evidenciar la transformación urbana y el impacto social generado por este medio de transporte en la subregión del Valle de Aburrá.

    Tras el éxito de su primera versión, que reunió a más de 700 asistentes y una veintena de firmas patrocinadoras, la plataforma se ratifica como una alianza estratégica para la articulación de proyectos de desarrollo sostenible.

    Medellín será sede del Congreso Internacional Movilia 2026

    Foto de cortesía.

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