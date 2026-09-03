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    ¡Así está la ‘vuelta’ con el agua! Medellín no llegó a la meta de ahorro y las reservas bajan

    ¿En su casa sí le bajaron al consumo de agua? Los reportes oficiales muestran que el gasto aumentó.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Así está la ‘vuelta’ con el agua! Medellín no llegó a la meta de ahorro y las reservas bajan

    Resumen: Medellín no cumplió la meta de ahorro de agua y el consumo aumentó. El alcalde Federico Gutiérrez advirtió que podrían regresar los cortes.

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    El llamado a la austeridad en los hogares no dio el resultado esperado en la primera jornada de evaluación. La Alcaldía de Medellín e Empresas Públicas de Medellín (EPM) reportaron un incremento imprevisto en los niveles de consumo de agua por vivienda, en lugar de la disminución proyectada para proteger los embalses en medio de la temporada de sequía.

    El panorama más complejo se concentró en el sistema Piedras Blancas, donde la demanda aumentó en promedio 21 litros por vivienda, mientras que en el sistema Riogrande se registró una subida de 8 litros.

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    El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga reitero la gravedad de la situación, enfatizando que la meta de contingencia exige recortar 92 litros diarios por hogar en las comunas abastecidas por Piedras Blancas (zonas nororiental y centro oriental) y 70 litros en el resto del Valle de Aburrá.

    El mandatario advirtió que la repetición de este patrón de gasto obligaría a EPM a programar interrupciones de emergencia en el servicio de agua potable para evitar el desabastecimiento total de las fuentes hídricas, las cuales registran caudales reducidos debido a la falta de precipitaciones.

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    Frente a la proximidad del plazo fijado para la medición, la alcaldía instó a los ciudadanos a adoptar medidas inmediatas en sus rutinas diarias, tales como disminuir la duración del baño diario, evitar el lavado de fachadas o vehículos con manguera y reutilizar los caudales del lavado de ropa.

    El monitoreo técnico sobre la red de agua se mantendrá activo las 24 horas para definir las medidas operativas a implementar en el corto plazo.

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