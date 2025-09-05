Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Cuidadores y maestras de la primera infancia reciben un respiro vital en el Congreso Buen Comienzo

El bienestar también es protagonista en Medellín. En el marco del XI Congreso Internacional Buen Comienzo Medellín Te Quiere, la alcaldía dispuso de espacios diseñados para que agentes educativas, cuidadores y participantes recarguen su energía mientras fortalecen su compromiso con la primera infancia.

Durante tres días, el congreso ofrece diferentes experiencias que combinan el autocuidado con la reflexión personal. Entre ellas destacan los Escuchaderos, donde psicólogas orientan a través de conversaciones para enfrentar situaciones de ansiedad o estrés.

También instalaron la Isla de los Abrazadores, un espacio en el que las agentes educativas pueden conectarse con sus emociones, compartirlas o realizar una introspección como pausa de reconexión personal.

La agenda de bienestar incluye, además, el acompañamiento especializado de la Fundación AlmaRosa, que guía en el autoexamen de seno como estrategia clave para la detección temprana del cáncer de mama.

A esto se suma el Oasis Sonoro, un lugar pensado para desconectarse del ruido externo y entrar en sintonía consigo mismas.

Estas herramientas no solo complementan la experiencia académica y reflexiva del congreso, sino que representan una recarga vital para quienes entregan cada día su esfuerzo, amor y energía en la formación y cuidado de los niños y niñas de la ciudad.

