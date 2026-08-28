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    «No más presupuestos de mentiras»: Vicepresidente José Manuel Restrepo recibe ovación de banqueros al defender el PGN de 2027

    El vicepresidente fue tajante al rechazar lo que calificó como una época de falta de seriedad en el manejo de las cuentas públicas

    Publicado por: SoloDuque

    jose manuel restrepo vicepresidente de colombia
    «No más presupuestos de mentiras»: Vicepresidente José Manuel Restrepo recibe ovación de banqueros al defender el PGN de 2027

    Resumen: El alto funcionario presentó ante la Convención Bancaria el proyecto de 635 billones de pesos como un paso crucial para "sincerar las finanzas" y reconstruir la confianza entre el Gobierno y el sector privado.

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    Minuto30.com .- Con un discurso enfocado en la transparencia, el rigor técnico y la recuperación económica, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, defendió el Presupuesto General de la Nación (PGN) proyectado para el año 2027, el cual asciende a la histórica cifra de 635 billones de pesos.

    Durante su intervención en la cumbre de Asobancaria, Restrepo aseguró que la hoja de ruta financiera trazada por el Gobierno actual busca, ante todo, «sincerar las finanzas del país» y tender puentes sólidos para reconstruir la confianza con los empresarios y el sector privado.

    «Llegó el momento de construir la verdad»

    Haciendo una fuerte crítica a los manejos económicos de los últimos años, el vicepresidente fue tajante al rechazar lo que calificó como una época de falta de seriedad en el manejo de las cuentas públicas.

    «No podemos seguir en ese camino de ausencia de rigor técnico, de irresponsabilidad fiscal, en donde se le presentan cifras al país que no son ciertas. No más presupuestos de mentiras, no más presupuestos falsos. Llegó el momento de construir la verdad sobre la realidad del país», sentenció Restrepo ante el auditorio.

    El funcionario insistió en que el proyecto de 635 billones de pesos no está inflado ni se basa en proyecciones irreales de recaudo, sino que responde a las verdaderas capacidades y necesidades fiscales de la Nación.

    Respaldo del sector financiero

    El mensaje de responsabilidad fiscal y el compromiso de no presentar cifras ficticias caló profundamente entre los líderes del sector financiero. Al finalizar su discurso, Restrepo protagonizó uno de los momentos más destacados del evento: los banqueros y asistentes a la Convención Bancaria se pusieron de pie y le brindaron una sonora ovación, en una clara muestra de respaldo a la nueva visión económica del Gobierno.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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