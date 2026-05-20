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Resumen: La Autopista Norte presenta fuerte congestión en Copacabana por material sobre la vía.

Material esparcido sobre la vía colapsa la Autopista Norte en Copacabana

Fuertes problemas de movilidad se registraron este miércoles 20 de mayo en la Autopista Norte, a la altura del sector Rancherito, en jurisdicción del municipio de Copacabana, debido a una novedad vial que generó importantes congestiones en sentido sur–norte.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, la situación se presentó luego de que material de carga terminara esparcido sobre la vía, afectando la circulación normal de vehículos que transitan por este corredor del norte del Valle de Aburrá.

Las autoridades recomendaron tomar rutas alternas mientras avanzaban las labores para remover el material y normalizar el flujo vehicular en la zona afectada.

Además, hicieron un llamado a los conductores para transitar con precaución y respetar las indicaciones de los organismos de tránsito.

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La congestión en la Autopista Norte se suma a otras dificultades viales registradas al mediodía en el norte del Valle de Aburrá, donde diferentes incidentes han complicado el desplazamiento entre Medellín, Bello y Copacabana.

Por ahora, las autoridades continúan monitoreando la situación y trabajando para recuperar completamente la movilidad.

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