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    Material esparcido sobre la vía colapsa la Autopista Norte en Copacabana

    Conductores reportan fuertes congestiones en la Autopista Norte, a la altura de Rancherito en Copacabana.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Material esparcido sobre la vía colapsa la Autopista Norte en Copacabana

    Resumen: La Autopista Norte presenta fuerte congestión en Copacabana por material sobre la vía.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Fuertes problemas de movilidad se registraron este miércoles 20 de mayo en la Autopista Norte, a la altura del sector Rancherito, en jurisdicción del municipio de Copacabana, debido a una novedad vial que generó importantes congestiones en sentido sur–norte.

    De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, la situación se presentó luego de que material de carga terminara esparcido sobre la vía, afectando la circulación normal de vehículos que transitan por este corredor del norte del Valle de Aburrá.

    Las autoridades recomendaron tomar rutas alternas mientras avanzaban las labores para remover el material y normalizar el flujo vehicular en la zona afectada.

    Además, hicieron un llamado a los conductores para transitar con precaución y respetar las indicaciones de los organismos de tránsito.

    Lea también: Olmedo López aceptó el saqueo a la UNGRD y se declaró culpable

    La congestión en la Autopista Norte se suma a otras dificultades viales registradas al mediodía en el norte del Valle de Aburrá, donde diferentes incidentes han complicado el desplazamiento entre Medellín, Bello y Copacabana.

    Por ahora, las autoridades continúan monitoreando la situación y trabajando para recuperar completamente la movilidad.

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