Resumen: El nuevo grupo armado denominado 'Comandos Armados del Pueblo' fue confirmado por organismos de inteligencia tras verificar un video difundido en redes sociales.

¡No fue un montaje! Confirman nuevo grupo armado en Antioquia tras video de ‘limpieza’ contra disidencias

La aparición de un nuevo grupo armado en el Nordeste antioqueño dejó de ser una sospecha. Organismos de inteligencia del Estado confirmaron la autenticidad del video que circuló en redes sociales y verificaron que el material corresponde a una estructura ilegal que anunció su presencia en los municipios de Segovia y Remedios.

En un video compartido en redes sociales, aparecen seis hombres con el rostro cubierto, prendas de uso militar y armas de largo alcance.

En el video aseguran pertenecer a una organización que se identifica como ‘Comandos Armados del Pueblo’, la cual afirma haber iniciado desde el pasado 3 de julio una ofensiva contra las disidencias de las Farc y quienes, según ellos, colaboren con ese grupo.

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Uno de los hombres, quien se presenta como comandante, lanza una advertencia en la grabación y anuncia una «guerra frontal» contra las disidencias.

Además, menciona directamente a alias «Chuzo» o «Matías» y «Cigarrillo», a quienes señala de dinamizar actividades delictivas en la región.

La confirmación de este nuevo grupo armado encendió las alarmas entre las autoridades, que advierten sobre el riesgo de una escalada de la violencia en el Nordeste antioqueño por la disputa territorial entre organizaciones ilegales.

La situación ya ha generado consecuencias en la región. En la vereda El Río, ubicada entre Remedios y Segovia, se registró el desplazamiento de al menos 200 campesinos luego de los primeros enfrentamientos reportados en la zona.

Ante este panorama, el Ejército Nacional desplegó tropas del Batallón Selva 55 para reforzar la seguridad, proteger a la población civil y evitar que la confrontación se extienda a otros sectores.

Mientras tanto, las autoridades continúan monitoreando la actividad del nuevo grupo armado y avanzan en las investigaciones para establecer el alcance de esta organización y su capacidad operativa.

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