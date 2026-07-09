Resumen: Alias 'Bendito Menor' volvió a ser noticia tras la reacción del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien ordenó convertirlo en un objetivo de alto valor para su gobierno.

¡La respuesta no tardó! De La Espriella dio una contundente orden tras aparición de alias ‘Bendito Menor’

La aparición del alias ‘Bendito Menor’ en una caravana de motocicletas por las calles de Riohacha sigue generando reacciones.

Esta vez, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció una instrucción dirigida al general en retiro Jorge Eduardo Mora López, designado como ministro de Defensa de su gobierno, para que el señalado cabecilla sea considerado un objetivo de alto valor.

A través de su cuenta en X, el mandatario electo aseguró que alias ‘Bendito Menor’, identificado por las autoridades como Naín Andrés Pérez Toncel, «azota a La Guajira» y pidió preparar las acciones necesarias para lograr su captura.

«Este criminal que azota a La Guajira debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno», escribió De la Espriella. En el mismo mensaje agregó: «Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián».

El pronunciamiento se produjo luego de que en redes sociales circularan videos en los que alias ‘Bendito Menor’ aparece recorriendo diferentes sectores de Riohacha en una caravana de motocicletas, acompañado por su pareja, conocida con el alias de ‘Bebecita’. En las imágenes, ambos portan camisetas de la Selección Colombia y cascos negros.

Lea también: Las 14 pruebas contundentes con las que la defensa del General Zapateiro demostraría un montaje en su contra

Las autoridades mantienen vigente una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar al señalado jefe de las ACSN, organización que sostiene una confrontación con el Clan del Golfo por el control de zonas del Caribe colombiano.

De la Espriella también reiteró que durante su administración continuará ofreciendo la posibilidad de sometimiento a integrantes de grupos armados.

Sin embargo, advirtió que quienes no se acojan a ese mecanismo enfrentarán la acción de las autoridades.

«Les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento; si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley. Seré implacable con aquellos que siembran la violencia y la muerte», concluyó el presidente electo.

Señor Ministro de Defensa designado @generalmora11 : este criminal que azota a La Guajira debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno. Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián. Les he… https://t.co/hBXKXCOHVf — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 9, 2026

Más noticias de Colombia