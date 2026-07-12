Confirman dos presuntos integrantes del Clan del Golfo muertos tras ofensiva militar en Amalfi

Resumen: Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana en zona rural de Amalfi, Nordeste de Antioquia, dejó un balance preliminar de dos presuntos integrantes del Clan del Golfo muertos. La ofensiva estuvo dirigida contra la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, perteneciente a la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, y hace parte de las acciones de las Fuerzas Militares para afectar la capacidad de los grupos armados ilegales que operan en la región. Las autoridades continúan consolidando la información sobre los resultados de la operación.

Las autoridades confirmaron un balance preliminar de dos presuntos integrantes del Clan del Golfo muertos tras la operación militar que se desarrolla en zona rural del municipio de Amalfi, en el Nordeste de Antioquia.

La ofensiva, que permanece en ejecución, es adelantada por tropas del Ejército Nacional en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), con el propósito de afectar la capacidad de una estructura armada que delinque en esta región del departamento.

Operación sigue en desarrollo

De acuerdo con la información oficial, las acciones militares están dirigidas contra la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, perteneciente a la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.

El resultado preliminar de la ofensiva deja dos presuntos integrantes del Clan del Golfo muertos. Las autoridades indicaron que el balance oficial podrá actualizarse una vez finalicen las verificaciones correspondientes.

El Ejército indicó que el objetivo de la intervención es neutralizar las capacidades criminales de esta estructura y fortalecer las condiciones de seguridad en el Nordeste antioqueño.

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Contexto de la ofensiva

La operación fue anunciada inicialmente por la Séptima División del Ejército, que informó sobre un ataque estratégico contra esta facción del Clan del Golfo, señalada por las autoridades de mantener presencia en municipios como Amalfi y otras localidades del Nordeste.

#LoÚltimo | En desarrollo de la ofensiva sostenida en el Nordeste antioqueño, tropas del @COL_EJERCITO, de manera conjunta con la @FuerzaAereaCol, adelantan un ataque estratégico contra la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del grupo… — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) July 11, 2026

Según los organismos de seguridad, esta estructura ha sido relacionada con actividades criminales como extorsiones, homicidios, amenazas contra la población y acciones encaminadas a conservar el control de corredores utilizados para economías ilegales.

El operativo se conoció un día después de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reiterara la necesidad de fortalecer las acciones ofensivas contra los grupos armados ilegales y reactivar este tipo de operaciones para enfrentar las estructuras criminales que tienen presencia en el departamento.

Por ahora, las autoridades no han informado sobre capturas, incautaciones de material de guerra o nuevos resultados derivados de la ofensiva, mientras continúan las labores militares en la zona.