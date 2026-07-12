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    Confirman dos presuntos integrantes del Clan del Golfo muertos tras ofensiva militar en Amalfi

    La ofensiva estuvo dirigida contra una estructura señalada de cometer múltiples acciones criminales en esa subregión del departamento.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Ejercito helicoptero
    Imagen de referencia: Ejército Nacional
    Confirman dos presuntos integrantes del Clan del Golfo muertos tras ofensiva militar en Amalfi

    Resumen: Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana en zona rural de Amalfi, Nordeste de Antioquia, dejó un balance preliminar de dos presuntos integrantes del Clan del Golfo muertos. La ofensiva estuvo dirigida contra la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, perteneciente a la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, y hace parte de las acciones de las Fuerzas Militares para afectar la capacidad de los grupos armados ilegales que operan en la región. Las autoridades continúan consolidando la información sobre los resultados de la operación.

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    Las autoridades confirmaron un balance preliminar de dos presuntos integrantes del Clan del Golfo muertos tras la operación militar que se desarrolla en zona rural del municipio de Amalfi, en el Nordeste de Antioquia.

    La ofensiva, que permanece en ejecución, es adelantada por tropas del Ejército Nacional en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), con el propósito de afectar la capacidad de una estructura armada que delinque en esta región del departamento.

    Operación sigue en desarrollo

    De acuerdo con la información oficial, las acciones militares están dirigidas contra la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, perteneciente a la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.

    El resultado preliminar de la ofensiva deja dos presuntos integrantes del Clan del Golfo muertos. Las autoridades indicaron que el balance oficial podrá actualizarse una vez finalicen las verificaciones correspondientes.

    El Ejército indicó que el objetivo de la intervención es neutralizar las capacidades criminales de esta estructura y fortalecer las condiciones de seguridad en el Nordeste antioqueño.

    Esto le podría interesar: ¡Arde el Nordeste antioqueño! Ejército bombardeo estructura del Clan del Golfo en zona rural de Amalfi

    Contexto de la ofensiva

    La operación fue anunciada inicialmente por la Séptima División del Ejército, que informó sobre un ataque estratégico contra esta facción del Clan del Golfo, señalada por las autoridades de mantener presencia en municipios como Amalfi y otras localidades del Nordeste.

    Según los organismos de seguridad, esta estructura ha sido relacionada con actividades criminales como extorsiones, homicidios, amenazas contra la población y acciones encaminadas a conservar el control de corredores utilizados para economías ilegales.

    El operativo se conoció un día después de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reiterara la necesidad de fortalecer las acciones ofensivas contra los grupos armados ilegales y reactivar este tipo de operaciones para enfrentar las estructuras criminales que tienen presencia en el departamento.

    Por ahora, las autoridades no han informado sobre capturas, incautaciones de material de guerra o nuevos resultados derivados de la ofensiva, mientras continúan las labores militares en la zona.


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