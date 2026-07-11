Resumen: El Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana adelantan una operación contra una estructura del Clan del Golfo en zona rural de Amalfi, Antioquia. La ofensiva busca debilitar a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, señalada por las autoridades de participar en hechos de violencia y otras actividades criminales en el Nordeste antioqueño.

¡Arde el Nordeste antioqueño! Ejército bombardeo estructura del Clan del Golfo en zona rural de Amalfi

Una operación militar de gran alcance se desarrolló en zona rural del municipio de Amalfi, Nordeste de Antioquia, donde tropas del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, adelantaron acciones ofensivas contra una estructura del Clan del Golfo que, según las autoridades, tiene presencia en esa región del departamento.

La intervención fue confirmada por la Séptima División del Ejército, que indicó que el objetivo principal de la operación era afectar el accionar de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, perteneciente a la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, organización señalada de participar en diferentes actividades criminales en esa subregión antioqueña.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre los resultados de la ofensiva, ya que las operaciones continuaban en desarrollo.

Buscaban debilitar la capacidad de la estructura armada

De acuerdo con la información suministrada por el Ejército Nacional, la operación hizo parte de la estrategia que mantienen las Fuerzas Militares para reducir la capacidad operativa de los grupos armados organizados que delinquen en el Nordeste antioqueño.

#LoÚltimo | En desarrollo de la ofensiva sostenida en el Nordeste antioqueño, tropas del @COL_EJERCITO, de manera conjunta con la @FuerzaAereaCol, adelantan un ataque estratégico contra la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del grupo… — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) July 11, 2026

Las autoridades señalaron que esta clase de intervenciones tenían como propósito limitar el funcionamiento de estas estructuras ilegales, fortalecer las condiciones de seguridad y contribuir a la protección de la población civil en las zonas donde mantienen presencia.

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La ofensiva combinó capacidades militares terrestres y aéreas, con el fin de impactar a una de las facciones del Clan del Golfo que opera en esta parte del departamento.

Autoridades relacionan a esta subestructura con hechos violentos en la región

Según los reportes oficiales, la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés ha sido vinculada por las autoridades con distintos episodios de violencia ocurridos en municipios del Nordeste antioqueño, entre ellos Amalfi, Segovia y Vegachí.

Entre las conductas que le atribuyen se encuentran ataques contra integrantes de la Fuerza Pública, intimidaciones a la comunidad, homicidios y acciones encaminadas a mantener el control de corredores utilizados para el desarrollo de economías ilegales.

Las Fuerzas Militares indicaron que las operaciones continuarían mientras se consolidaba el control de la zona y se verificaban los resultados de las acciones adelantadas.

La ofensiva se conoció un día después de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitara al presidente electo, Abelardo de la Espriella, fortalecer las operaciones ofensivas contra los grupos armados ilegales y retomar los bombardeos dirigidos contra sus principales cabecillas como parte de la estrategia para enfrentar la criminalidad en el departamento.

Hasta ahora, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana no han informado sobre capturas, bajas o incautaciones derivadas de esta operación, debido a que el despliegue militar seguía en curso en el área rural de Amalfi.