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    ‘Esto fue un asesinato’: Galán confirmó hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza

    El caso de Yulixa Toloza tuvo un trágico desenlace. El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó el hallazgo del cuerpo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    'Esto fue un asesinato': Galán confirmó hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza
    Fotos sacadas de redes sociales.
    ‘Esto fue un asesinato’: Galán confirmó hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza

    Resumen: “A Yulixa la asesinaron”, afirmó Carlos Fernando Galán tras confirmarse el hallazgo del cuerpo de la mujer desaparecida luego de un procedimiento estético en Bogotá.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó este martes 19 de mayo el hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que había desaparecido luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal de la capital.

    A través de sus redes sociales, el mandatario lamentó lo ocurrido y aseguró que se comunicó con la madre de la víctima, para expresarle solidaridad y acompañamiento por parte de la Administración Distrital.

    “Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza. A esto tenemos que llamarlo por su nombre: no fue una mala práctica médica; a Yulixa la asesinaron”, manifestó Carlos Fernando Galán.

    El cuerpo fue encontrado en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca, luego de varios días de búsqueda adelantada por unidades de la Sijín, el Gaula y la Fiscalía General de la Nación.

    Según las autoridades, desde los primeros días de la investigación existían indicios de que Yulixa Toloza había sido sacada de Bogotá en un vehículo particular tras el procedimiento estético realizado el pasado 13 de mayo.

    Lea también: Hallan cadáver con características de Yulixa Toloza en Cundinamarca

    Fuentes judiciales señalaron que interceptaciones telefónicas y el testimonio de una persona permitieron orientar las labores de rastreo que terminaron con el hallazgo del cadáver a un costado de una carretera.

    Las investigaciones también avanzan contra los presuntos responsables del caso. De acuerdo con las autoridades, se solicitará a Interpol la emisión de circulares para ubicar a María Fernanda, Edison y el supuesto cirujano Eduardo David, señalados de estar relacionados con el centro estético Beauty Laser M.D.

    Además, se conoció que el vehículo Chevrolet Sonic en el que habrían trasladado a Yulixa fue encontrado en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela.

    Mientras avanzan las diligencias judiciales y forenses, las autoridades continúan con la búsqueda de los implicados para esclarecer completamente el crimen.

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