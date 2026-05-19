‘Esto fue un asesinato’: Galán confirmó hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza

Resumen: “A Yulixa la asesinaron”, afirmó Carlos Fernando Galán tras confirmarse el hallazgo del cuerpo de la mujer desaparecida luego de un procedimiento estético en Bogotá.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó este martes 19 de mayo el hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que había desaparecido luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal de la capital.

A través de sus redes sociales, el mandatario lamentó lo ocurrido y aseguró que se comunicó con la madre de la víctima, para expresarle solidaridad y acompañamiento por parte de la Administración Distrital.

“Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza. A esto tenemos que llamarlo por su nombre: no fue una mala práctica médica; a Yulixa la asesinaron”, manifestó Carlos Fernando Galán.

El cuerpo fue encontrado en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca, luego de varios días de búsqueda adelantada por unidades de la Sijín, el Gaula y la Fiscalía General de la Nación.

Según las autoridades, desde los primeros días de la investigación existían indicios de que Yulixa Toloza había sido sacada de Bogotá en un vehículo particular tras el procedimiento estético realizado el pasado 13 de mayo.

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Fuentes judiciales señalaron que interceptaciones telefónicas y el testimonio de una persona permitieron orientar las labores de rastreo que terminaron con el hallazgo del cadáver a un costado de una carretera.

Las investigaciones también avanzan contra los presuntos responsables del caso. De acuerdo con las autoridades, se solicitará a Interpol la emisión de circulares para ubicar a María Fernanda, Edison y el supuesto cirujano Eduardo David, señalados de estar relacionados con el centro estético Beauty Laser M.D.

Además, se conoció que el vehículo Chevrolet Sonic en el que habrían trasladado a Yulixa fue encontrado en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela.

Mientras avanzan las diligencias judiciales y forenses, las autoridades continúan con la búsqueda de los implicados para esclarecer completamente el crimen.

Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza, quien el pasado 13 de mayo se había sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal. Me he comunicado con su mamá, Nubia Toloza, a quien le manifesté toda mi solidaridad. El asesinato de Yulixa nos… pic.twitter.com/bucny5sxXu — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 19, 2026

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