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Resumen: El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció a Ana María Vesga como próxima ministra de Salud. La abogada, con maestría en Economía de la Salud, tendrá la misión de liderar un plan de choque para fortalecer la atención a los pacientes, garantizar el abastecimiento de medicamentos y avanzar en la recuperación del sistema de salud.

¡Confirmado! Ana María Vesga será la ministra de Salud en el Gobierno de Abelardo De La Espriella

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, confirmó que Ana María Vesga será la próxima ministra de Salud, convirtiéndose en la persona encargada de liderar una de las carteras más desafiantes de su administración.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde destacó la trayectoria de la abogada y aseguró que tendrá la misión de impulsar las primeras acciones para fortalecer el sistema de salud.

«La salud de los colombianos no admite más espera», expresó el mandatario al presentar oficialmente a la nueva integrante de su gabinete.

Liderará un plan de choque

Según explicó De La Espriella, la nueva ministra tendrá como prioridad poner en marcha un plan de choque orientado a responder a las principales dificultades que enfrenta el sector.

«Su tarea será liderar un plan de choque para garantizar atención oportuna, abastecimiento de medicamentos, estabilidad para el talento humano en salud y el saneamiento financiero del sector».

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El presidente electo señaló que esas medidas harán parte de la estrategia con la que busca avanzar hacia un modelo de salud «más eficiente, transparente, solidario y fortalecido en las regiones».

La salud de los colombianos no admite más espera. Durante demasiado tiempo, millones de familias han sufrido las consecuencias de un sistema en crisis. Esa realidad empieza a cambiar. Hoy le doy la bienvenida a Ana María Vesga como Ministra de Salud de la Patria Milagro.… pic.twitter.com/ErdWJTlYWk — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 30, 2026

El perfil de la nueva ministra

Durante el anuncio, De La Espriella resaltó la formación de Ana María Vesga como abogada y su maestría en Economía de la Salud, además de su experiencia para liderar procesos de concertación.

«Asume la responsabilidad de recuperar un sistema que debe volver a poner a las personas en el centro de cada decisión».

También aseguró que la nueva ministra llega con el propósito de enfrentar prácticas que afectan al sector y fortalecer la confianza de los ciudadanos.

«Llega una mujer íntegra, técnica y dialogante, decidida a enfrentar la corrupción».

Con este nombramiento, el presidente electo continúa conformando el equipo que lo acompañará durante su Gobierno, mientras avanza la presentación de quienes estarán al frente de las diferentes carteras ministeriales.