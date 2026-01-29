Resumen: El presidente Petro generó polémica al sugerir una relación íntima entre Jesús y María Magdalena. La Iglesia Católica y sectores políticos rechazaron las declaraciones.

Rechazo de la Conferencia Episcopal a declaraciones de Petro sobre que Jesús ‘hizo el amor’ con María Magdalena

El panorama político y religioso en Colombia se encuentra bajo una fuerte tensión tras el discurso del presidente Gustavo Petro durante la reapertura del Hospital San Juan de Dios el pasado 27 de enero.

Lo que debía ser un acto administrativo se transformó en una controversia nacional cuando el mandatario lanzó una serie de afirmaciones teológicas sobre la vida íntima de Jesucristo.

Durante su intervención, Petro aseguró que Jesús sostuvo una relación de pareja con María Magdalena, afirmando: “Yo creo que Jesús hizo el amor, sí, a lo mejor con María Magdalena”.

Esta creencia personal del jefe de Estado, expresada en un escenario oficial, desató un terremoto de críticas por parte de diversos sectores que consideran sus palabras como una desinformación sin sustento histórico.

Políticos como el exministro Wilson Ruiz y el concejal Andrés Barrios calificaron las declaraciones como irresponsables y una ofensa directa a la fe de millones de ciudadanos.

Lea también: ¡Volvió la luz! EPM reparó los daños en Los Balsos y Los Naranjos, pero el Alto de Las Palmas continúa sin energía

El presidente Petro argumentó su postura señalando que “un hombre así, sin amor, no podría existir”, y comparó la inteligencia de Jesús con la de personajes contemporáneos, criticando a quienes llamó “mastodontes de músculo”.

La respuesta institucional más contundente provino de la Conferencia Episcopal de Colombia. A través de un comunicado, la jerarquía católica recordó que la Constitución y la ley obligan a los funcionarios públicos a respetar la creencia religiosa de los ciudadanos y a no interferir en conceptos de orden teológico.

Por su parte, la Confederación Evangélica de Colombia (Cedecol) también expresó su “profunda preocupación”, señalando que las palabras de Petro distorsionan la verdad bíblica que presenta a Jesús como ‘un ser íntegro y obediente al propósito divino’.

Historiadores y académicos han intervenido en el debate para aclarar que, no hay evidencia sólida que valide una relación sentimental.

Mientras tanto, la creencia de los colombianos permanece en el centro del debate, con llamados urgentes al presidente para que mantenga la dignidad de su cargo alejada de provocaciones religiosas.

Más noticias de Colombia