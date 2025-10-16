Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Asesinan a conductora de taxi Claudia Marcela Segura Portillo en Suba, Bogotá. Las autoridades investigan el sicariato que descarta atraco y su vínculo con el sector textil. Revelan quién era la víctima.

A quemarropa le dispararon a una conductora de taxi en Suba, Bogotá

Un caso de sicariato sacudió la tranquilidad del occidente de Bogotá el pasado miércoles, 15 de octubre. Cuando la víctima, una mujer de 47 años, fue acribillada a la salida de un parqueadero ubicado en la calle 128 con carrera 104C, en la localidad de Suba.

La víctima fue identificada como Claudia Marcela, oriunda de la capital. Las primeras hipótesis descartan de plano el hurto, ya que las pertenencias de la mujer fueron encontradas intactas en el asiento del pasajero del vehículo de servicio público.

Las autoridades, que acordonaron de inmediato el área para realizar el levantamiento del cuerpo, trabajan para determinar si el asesino tomó el servicio de transporte por medio de una plataforma o si la víctima fue citada en ese punto.

Por el momento, las autoridades continúan investigando los hechos del homicidio de la conductora de taxi.

