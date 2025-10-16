Autoridades decomisan Tarántulas, Loro Real y Carne de Tiburón en Bogotá

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Un contundente golpe contra el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre se produjo en Bogotá durante la semana de receso escolar.

Mediante operativos conjuntos, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la Policía Nacional lograron recuperar doce animales silvestres y decomisan una importante cantidad de carne de especies protegidas, frustrando el comercio ilícito en puntos estratégicos de la ciudad.

Las acciones de control se concentraron en la Terminal de Transporte de Salitre, el aeropuerto El Dorado y otras zonas clave, que son utilizadas por los traficantes para movilizar especies extraídas de sus hábitats naturales.

El balance es preocupante: entre los animales rescatados se encuentran ejemplares de cinco especies diferentes, incluyendo tres loras reales, tres tarántulas, dos tortugas morrocoy, dos cotorras carisucias y una serpiente de maíz.

Adicionalmente, la Policía Ambiental entregó a la SDA una cría de mono aullador rojo hallada en una estación policial de Bosa.

Pero la ofensiva no solo se limitó a especies vivas. Durante los procedimientos, las autoridades también decomisan 600 gramos de carne de tiburón tollo, lo que evidencia la amplitud del mercado negro que afecta a la fauna marina.

A esto se sumó el decomiso de dos plantas de la flor nacional, la orquídea conocida como lirio de mayo, una especie con máxima protección ambiental debido a su riesgo de extinción.

La SDA recordó que, de acuerdo con la Ley 2111 de 2021, quienes incurran en tráfico ilegal de fauna silvestre enfrentan severas consecuencias legales, con penas de prisión que oscilan entre 60 y 135 meses, además de multas que pueden superar los 62.000 millones de pesos.

Todos los ejemplares recuperados fueron trasladados de inmediato al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna y Flora del Distrito, donde equipos de expertos inician su proceso de recuperación con el objetivo final de reintegrarlos a sus ecosistemas.

