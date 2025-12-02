¡Bombazo en el Desafío! Concursante estaría embarazada en plena competencia; producción evalúa su continuidad

Resumen: Kathe, participante del equipo Neos en el Desafío Siglo XXI, encendió la expectativa en el programa tras obtener un resultado positivo en una prueba de embarazo. La joven presentó síntomas que levantaron sospechas y fue enviada a realizarse exámenes médicos para confirmar su estado, lo que podría llevarla a abandonar la competencia. Los televidentes y sus compañeros esperan la confirmación oficial en el próximo capítulo.

Un giro inesperado estremeció la competencia del Desafío Siglo XXI el 1 de diciembre, luego de que una de sus participantes más queridas viviera un momento que podría cambiar por completo el rumbo del programa. Kathe, integrante del equipo Neos, quedó en el centro de la atención tras someterse a una prueba de embarazo que arrojó un resultado positivo.

La situación comenzó como una conversación casual dentro de la casa Neos. Kathe comentó a su compañera Sofía que llevaba varios días con malestar, náuseas matutinas y un retraso menstrual que empezó a preocuparla. Lo que empezó como una broma entre las dos terminó convirtiéndose en un tema serio cuando la producción decidió entregarle una prueba para descartar o confirmar la sospecha.

Minutos después, la joven ingresó al baño para realizarse el test. Al salir, con evidente desconcierto, anunció que el resultado era positivo. La reacción en la casa fue inmediata: sorpresa, curiosidad y múltiples comentarios entre incredulidad y apoyo. Sofía verificó el dispositivo y confirmó lo que Kathe no terminaba de procesar: “¡Sí está embarazada!”, dijo, mientras los demás se acercaban a observar.

El ambiente cambió por completo cuando Andrea Serna se dirigió a todos los competidores con un mensaje especial. La presentadora explicó que estaban frente a una situación inédita en más de dos décadas del formato: nunca antes una desafiante había enfrentado un posible embarazo en plena competencia. Sus palabras generaron expectativa en todos los equipos, que comenzaron a especular sobre quién podría ser la protagonista de la noticia, hasta que finalmente se confirmó que se trataba de Kathe.

Esto le podría interesar: ¡Fiesta en las calles de Bogotá! Camilo Triana celebró la recuperación de su perrito Magnus tras vencer el cáncer

Visiblemente impactada, la joven contó cómo había vivido las últimas horas: la falta de apetito, las náuseas de esa mañana y la ausencia de su periodo fueron las señales que la llevaron a pedir claridad sobre lo que estaba ocurriendo con su cuerpo. “Estoy en shock”, confesó ante las cámaras, mientras recibía muestras de apoyo de sus compañeros.

Tras el resultado preliminar, la producción tomó la decisión de enviar a Kathe a realizarse exámenes más precisos para confirmar su estado de salud y obtener un diagnóstico definitivo. Solo cuando se conozca ese resultado se sabrá si la participante deberá abandonar la competencia, lo que abriría la puerta a posibles reingresos de deportistas previamente eliminados.

Kathe mantiene una relación sentimental desde hace varios años con Nicolás Acevedo, con quien ha hablado públicamente de planes de matrimonio. Por esa razón, siempre dejó claro al ingresar al programa que no tenía ningún interés en formar vínculos amorosos dentro del reality.

Mientras tanto, los fanáticos del Desafío Siglo XXI esperan con expectación los resultados definitivos de los exámenes de Kathe, que definirán si continuará en la competencia o deberá retirarse.