La experiencia de Sonsón llega a París: alcalde Juan Diego Zuluaga comparte modelo de trabajo comunitario en Cumbre Internacional

Resumen: La participación de Sonsón en este escenario internacional representa un reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando en el municipio y una oportunidad para compartir con el continente una experiencia basada en la organización comunitaria

Minuto30.com .- El alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga, participó como invitado especial en el Foro Global de Ciudades Sostenibles Agenda 2030, realizado en la sede de la UNESCO en París, Francia, un importante escenario internacional que reunió a alcaldes, líderes y representantes de organizaciones de países como México, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Perú, El Salvador y Colombia para compartir experiencias exitosas en materia de desarrollo sostenible y gobernanza territorial.

Durante su intervención, el alcalde Juan Diego Zuluaga presentó la experiencia de Sonsón como un modelo de desarrollo basado en la participación comunitaria, destacando el papel fundamental de las juntas de acción comunal y de las comunidades en la transformación del territorio.

El mandatario explicó que, aunque el municipio ha alcanzado cifras históricas en inversión para infraestructura y programas sociales, los principales logros han sido posibles gracias al trabajo conjunto con la ciudadanía y a la construcción colectiva de soluciones para las necesidades de cada comunidad.

“Las grandes transformaciones se logran cuando las comunidades hacen parte de las decisiones y de las soluciones. En Sonsón hemos demostrado que trabajar de la mano con la gente permite alcanzar resultados que impactan de manera real la calidad de vida de las personas”, expresó el alcalde durante el encuentro.

La participación de Sonsón en este escenario internacional representa un reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando en el municipio y una oportunidad para compartir con el continente una experiencia basada en la organización comunitaria, la participación ciudadana y el desarrollo construido desde los territorios.