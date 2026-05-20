‘Se los llevó por delante’: conductor borracho desató caos en Suba

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Momentos de angustia se registraron el pasado martes 19 de mayo en inmediaciones del Hospital de Suba, en Bogotá, luego de que un conductor en aparente estado de ebriedad protagonizara un accidente en el que varias personas resultaron arrolladas y varios vehículos terminaron afectados.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hombre habría perdido el control del automóvil mientras transitaba por el sector, impactando a peatones, motocicletas y otros carros que se encontraban en la zona.

Tras el hecho, el conductor intentó escapar, pero fue interceptado y capturado por unidades de la Policía.

El teniente coronel Nelson Perdono, oficial de Inspección, indicó que una de las personas afectadas tuvo que ser trasladada a un centro asistencial debido a las lesiones sufridas durante el incidente.

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Aunque las causas exactas continúan siendo materia de investigación, versiones preliminares señalan que el hombre habría salido horas antes de un sepelio.

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Testigos aseguraron a medios locales que el grupo con el que se encontraba llevaba varias horas consumiendo bebidas alcohólicas y protagonizando alteraciones en el sector.

Además de la captura del conductor, las autoridades inmovilizaron el vehículo involucrado luego de que terminara chocando durante la huida.

La Policía avanza en las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del caso y establecer las respectivas responsabilidades judiciales.

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