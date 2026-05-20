Bogotá aseguró miles de comidas: así quedarán los comedores comunitarios

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La Secretaría Distrital de Integración Social confirmó la continuidad de los comedores comunitarios en Bogotá luego de finalizar el proceso competitivo para garantizar la operación de estos espacios de atención alimentaria en diferentes localidades de la ciudad.

Según informó la entidad, fueron adjudicados 130 convenios de asociación a 44 Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), lo que permitirá mantener el funcionamiento de 130 comedores comunitarios con una capacidad total de 36.900 cupos para población en condición de inseguridad alimentaria.

El proceso, identificado en la plataforma SECOP II, recibió 66 ofertas y 112 observaciones de carácter técnico, jurídico y financiero.

Las propuestas fueron revisadas bajo 25 requisitos establecidos dentro de la convocatoria pública.

Dentro de los comedores adjudicados, cinco hacen parte de la meta de ampliación de cobertura impulsada por la administración distrital. Estos nuevos puntos estarán ubicados en Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal.

La Secretaría también anunció que desde el 19 de mayo comenzará a operar el comedor comunitario con mayor capacidad en Bogotá. Estará ubicado en Tibabuyes, en la localidad de Suba, y contará con 500 cupos de atención.

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Sin embargo, ocho comedores comunitarios no lograron ser adjudicados debido a que las ofertas presentadas no cumplieron con los requisitos exigidos en el proceso.

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Ante esta situación, la alcaldía adelantará un nuevo proceso competitivo que será publicado durante la tercera semana de mayo de 2026. Mientras se define la nueva operación, las personas beneficiarias recibirán paquetes alimentarios con aporte nutricional equivalente al 40% de los requerimientos diarios.

La Alcaldía de Bogotá aseguró que la meta es alcanzar en julio la operación de 141 comedores con capacidad para atender a 40.550 personas en condición de vulnerabilidad.

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