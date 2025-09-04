Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Alcaldía de Envigado retoma la campaña contra la pólvora “Que tu fuego no apague mi luz”. La meta para 2025 es cero quemados, tras la reducción de casos en 2024.

Envigado lanza campaña contra la pólvora y se pone como meta cero quemados para 2025

Bajo la estrategia ‘Obrar, Cuidar, Amar’, la Alcaldía de Envigado ha iniciado la campaña ‘Que tu fuego no apague mi luz’, un llamado a la conciencia y la prevención frente a los riesgos que representa el uso de la pólvora.

La iniciativa busca reducir los accidentes y las lesiones causadas por la manipulación de estos elementos, así como generar reflexión sobre el impacto que tienen en la vida humana, los animales y el medio ambiente.

Este esfuerzo es una continuación de las estrategias implementadas desde el año pasado, que ya han mostrado un impacto positivo.

Según datos de la administración municipal, se presentó una reducción significativa en los casos de personas lesionadas por pólvora, pasando de cuatro casos en 2023 a tan solo uno registrado en 2024.

Con este avance, la campaña contra la pólvora se renueva con un objetivo aún más ambicioso.

Lea también: Cierres viales por la Maratón Medellín impactarán la movilidad este domingo

“Para el 2025 la meta es clara y contundente: ¡cero personas quemadas por pólvora en el municipio!”, dijo al respecto el alcalde Raúl Eduardo Cardona González, reiterando el compromiso de su administración con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

Las acciones pedagógicas y de sensibilización que se implementarán incluyen talleres en instituciones educativas, Juntas de Acción Comunal y espacios comunitarios.

Asimismo, se volverá a usar una estrategia de comunicación en las calles y hogares, y la canción ‘Que tu fuego no apague mi luz’, interpretada por niños de Envigado, que busca generar conciencia especialmente en la niñez.

Más noticias de Envigado